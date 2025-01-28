Маск підтримує радикалів у ФРН в інтересах свого бізнесу
Світова хаотизація призводить до абсолютно алогічних, на перший погляд, звʼязків
Візьмімо, наприклад Маска, який агітує за праву (навіть точніше — праворадикальну) "Альтернативу для Німеччини". Не хочу нагадувати, що німецьке суспільство по своїй суті антиамериканське, особливо саме цей, "правий" сегмент. Років з двадцять тому така "співпраця" здавалась неможливою.
Однак зараз агітація від Маска видається більш схожою на бізнес-вкладення, ніж на ідеологічну гру, яку політологи починають приписувати Маску.
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Як відомо, коли Маск почав будівництво заводу "Тесла" біля Берліна, він отримав не прогнозовану підтримку місцевих жителів, а навпаки — цілу низку протестів — від екоактивістів до ліворадикальних груп — що звинувачували Теслу у посяганні на екологічну ситуацію в регіоні. До цього часу розширення заводу перебуває під великим питанням. І, можливо, саме це штовхає Маска сподіватися, що "АдН" зможе відстояти його інтереси.
Щобільше, якщо в Німеччині з розширенням не буде перспектив, Маск проробляє побудову подібного заводу в Італії. І там його до речі, чекають. Але не тому, що премʼєркою є права Мелоні, а тому, що з точки бізнесу він може отримати необхідні преференції.
Тому тут навряд чи можна говорити про класичну політику. Онлі бізнес.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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