"Боруссія Дортмунд" - "Шахтар": де та коли дивитись вирішальний матч українців в ЛЧ

За версією букмекерів, донецький "Шахтар" є аутсайдером у матчі проти "Боруссії". На виграш німців дають коефіцієнт 1,41, тоді як на перемогу українців - 6,80. Можливість нічиєї оцінили у 5,50.

Матч "Боруссія" - "Шахтар" пройде на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Початок о 22:00. Трансляція буде доступною на Megogo.

У турнірній таблиці ЛЧ "Шахтар" з 7 балами займає 27-му позицію. До зони плей-офф українців віддаляє 3 очки. Проте навіть розгромна перемога не гарантує "гірникам" вихід далі, потрібно сподіватись і на поразки суперників. Серед яких ПСЖ, "Манчестер Сіті", "Бенфіка" та ще декілька інших команд.

"Боруссія" йде 14-ю. Дортмундці вже вийшли в наступний раунд.

Ліга чемпіонів

8-й тур

29 січня

"Боруссія" - "Шахтар"

Дортмунд, "Сігнал Ідуна Парк"

Початок - 22:00

Трансляція - Megogo

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"

Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ. У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).

6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою проти "Баварії" (1:5). Команда Маріно Пушича має 4 очка та посідає в загальній турнірній таблиці 27-ме місце.

Здолавши в матчі 7-го туру французький "Брест" із рахунком 2:0, "Шахтар" зберіг шанси на вихід в 1/8 фіналу ЛЧ.