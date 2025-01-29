"Боруссія Дортмунд" - "Шахтар": де та коли дивитись вирішальний матч українців в ЛЧ
У середу, 29 січня, донецький "Шахтар" і дортмундська "Боруссія" зустрінуться у 8-му турі основного раунду Ліги чемпіонів
За версією букмекерів, донецький "Шахтар" є аутсайдером у матчі проти "Боруссії". На виграш німців дають коефіцієнт 1,41, тоді як на перемогу українців - 6,80. Можливість нічиєї оцінили у 5,50.
Матч "Боруссія" - "Шахтар" пройде на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Початок о 22:00. Трансляція буде доступною на Megogo.
У турнірній таблиці ЛЧ "Шахтар" з 7 балами займає 27-му позицію. До зони плей-офф українців віддаляє 3 очки. Проте навіть розгромна перемога не гарантує "гірникам" вихід далі, потрібно сподіватись і на поразки суперників. Серед яких ПСЖ, "Манчестер Сіті", "Бенфіка" та ще декілька інших команд.
"Боруссія" йде 14-ю. Дортмундці вже вийшли в наступний раунд.
Ліга чемпіонів
8-й тур
29 січня
"Боруссія" - "Шахтар"
Дортмунд, "Сігнал Ідуна Парк"
Початок - 22:00
Трансляція - Megogo
Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"
Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).
Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ. У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).
6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою проти "Баварії" (1:5). Команда Маріно Пушича має 4 очка та посідає в загальній турнірній таблиці 27-ме місце.
Здолавши в матчі 7-го туру французький "Брест" із рахунком 2:0, "Шахтар" зберіг шанси на вихід в 1/8 фіналу ЛЧ.
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