Поліція Капітолія арештувала чоловіка, який хотів вбити трьох посадовців, зокрема спікера Джонсона
Поліція Капітолія США заарештувала озброєного чоловіка, який погрожував вбити спікера Палати представників Майка Джонсона, а також очільників Пентагона та мінфіну
Про це пише The Hill.
За даними слідства, підозрюваний Райан Інгліш мав при собі ножі та "коктейлі Молотова". Він заявляв про наміри вбити спікера Палати представників Майка Джонсона, а також очільника Пентагону Піта Гегсета та міністра фінансів Скотта Бессента.
Як повідомляється, чоловік приїхав зі штату Массачусетс до Вашингтона, пізніше він прийшов в одязі офіцера поліції Капітолія до південних дверей будівлі.
Під час обшуку в нього виявили складаний ніж і два саморобні вибухові пристрої у внутрішніх кишенях куртки. За даними правоохоронців, ці пристрої були виготовлені з 50-мілілітрових пляшок горілки із сірою тканиною, прикріпленою до кришки.
Проти Інгліша висунуто обвинувачення в незаконному володінні зброєю, а також у носінні небезпечної зброї на території Капітолія.
Президент США Дональд Трамп помилував людей, звинувачених в участі у заворушеннях 6 січня під час участі у штурмі Капітолія США.
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