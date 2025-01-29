"Мону Лізу" перемістять в окрему кімнату: Макрон анонсував план реконструкції Лувру
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про план масштабної реконструкції Лувру, зокрема картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" перемістять в окрему кімнату
Про це пише Еuronews.
Так, Макрон представив свій багаторічний план реконструкції паризької пам'ятки, який отримав назву "Новий ренесанс".
Очікується, що "Мона Ліза" буде перенесена в окрему кімнату, куди можна буде потрапити за окремим вхідним квитком. За словами французького президента, це відповідає тому, на що заслуговує картина.
Капітальний ремонт коштуватиме близько €700-800 млн й буде тривати протягом 10 років, з яких лише "дуже невелика частина" буде профінансована платниками податків.
Відповідна заява Макрона з'явилася після того, як минулого тижня президент Лувру Лоранс де Карс попередив, що музей страждає від витоків води, перепадів температури та незадовільної інфраструктури, які загрожують його дорогоцінним творам мистецтва.
- У квітні 2024 року повідомлялося, що Лувр розглядає можливість перемістити картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" до підземної кімнати, щоб покласти край "розчаруванню громадськості".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.84 Купівля 41.84Продаж 42.34
- EUR Купівля 43.73Продаж 44.38
- Актуальне
- Важливе