"Мону Лізу" перемістять в окрему кімнату: Макрон анонсував план реконструкції Лувру

Про це пише Еuronews.

Так, Макрон представив свій багаторічний план реконструкції паризької пам'ятки, який отримав назву "Новий ренесанс".

Очікується, що "Мона Ліза" буде перенесена в окрему кімнату, куди можна буде потрапити за окремим вхідним квитком. За словами французького президента, це відповідає тому, на що заслуговує картина.

Капітальний ремонт коштуватиме близько €700-800 млн й буде тривати протягом 10 років, з яких лише "дуже невелика частина" буде профінансована платниками податків.

Відповідна заява Макрона з'явилася після того, як минулого тижня президент Лувру Лоранс де Карс попередив, що музей страждає від витоків води, перепадів температури та незадовільної інфраструктури, які загрожують його дорогоцінним творам мистецтва.