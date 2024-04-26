"Мону Лізу" можуть перемістити у підземну кімнату, адже картина викликає "розчарування громадськості"

Про це повідомляє The Telegraph.

Знаменитий портрет загадково усміхненої жінки, створений італійським художником Леонардо да Вінчі, є головною визначною пам’яткою музею Лувр у Парижі, завдяки чому він є найбільш відвідуваним музеєм у світі.

Але недавній аналіз 18 тис. відгуків гостей Лувру показав, що туристи не отримали задоволення від цього досвіду, залишивши коментарі від "ніколи не був таким розчарованим" до порівняння відвідування експозиції з тортурами.

Портрет 1503 року виставлено за куленепробивним склом у центрі Salle des Etats, температура й вологість всередині суворо контролюються, щоб гарантувати, що картина не буде ушкоджена. У 2019 році захисне покриття було оновлено за допомогою технології антивідблиску, щоб покращити враження відвідувачів від перегляду.

Попри це, директорка Лувру Лоранс де Кар запропонувала ще покращити умови для відвідувачів - перенести шедевр у спеціальну кімнату, вириту в підвалі.

"Ми погано приймаємо відвідувачів у цій кімнаті, тому вважаємо, що не виконуємо свою роботу належним чином. Перенесення "Мони Лізи" в окрему кімнату може покласти край розчаруванню громадськості", — сказала вона персоналу та керівникам.

Головний куратор італійського живопису 16 століття в Луврі Венсан Дельєвен погодився з Лоранс де Кар. Він визнав, що шедевр виставлений у великій кімнаті, і тому на перший погляд картина "виглядає як поштова марка".

За словами представників музею, для 80% відвідувачів (із загальної кількості 9 млн людей на рік) картина є головним, що їх спонукає відвідати Лувр. У деякі дні 25 тис. людей стоять у чергах, щоб побачити "Мону Лізу". Але оскільки глядачі отримують в середньому 50 секунд, щоб помилуватися твором, картина стала шедевром, який викликає найбільше розчарування у світі.

Раніше в Луврі вже робили декілька змін для покращення сприйняття шедевра. У 2019 році стіни галереї перефарбували з жовтого у темно-блакитний, а також вдосконалили систему очікування.

Дельєвен уточнив, що нині для покращення експонування картини потрібно докладати більше зусиль через вплив соціальних мереж та масового туризму.

Нова підземна камера для картин стане частиною майбутньої реконструкції Лувру з новим входом до музею. Відвідувачі зможуть оминути вхід у скляну піраміду і потраплять прямо в підземні кімнати: одну для "Мони Лізи", а іншу для тимчасових виставок.

"Настрій у музеї зараз дозрів, — додала де Кар. — Ми повинні прийняти статус картини як глобальної ікони, що поза нашим контролем".

Це рішення надасть прямий доступ до двох нових залів до 6 млн відвідувачів.

