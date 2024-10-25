Трамп і Гарріс мають однакову підтримку серед виборців, - опитування The New York Times

Про це інформує The New York Times.

Опитування New York Times свідчить про те, що Гарріс не має достатньої переваги в голосуванні, аби здобути перемогу в штатах, що коливаються.

Обидва кандидати отримали по 48% голосів виборців. На початку жовтня Гарріс мала перевагу в 49% проти 46% над Трампом.

Опитування також виявило низький рівень задоволеності станом справ у країні - лише 28% респондентів вважають, що США рухаються у правильному напрямку. Це становить виклик для чинної адміністрації.

Водночас Гарріс скоротила розрив з Трампом серед виборців, які вважають економіку найважливішим питанням. Різниця в підтримці кандидатів з цього питання зменшилася до 6%.

Крім того, опитування показало, що 15% виборців ще не визначилися зі своїм вибором. Серед цієї групи Гарріс має перевагу над Трампом - 42% проти 32%.