Трамп і Гарріс мають однакову підтримку серед виборців, - опитування The New York Times
За результатами останнього загальнонаціонального опитування перед виборами у США, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем, віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп мають однакову підтримку серед виборців
Про це інформує The New York Times.
Опитування New York Times свідчить про те, що Гарріс не має достатньої переваги в голосуванні, аби здобути перемогу в штатах, що коливаються.
Обидва кандидати отримали по 48% голосів виборців. На початку жовтня Гарріс мала перевагу в 49% проти 46% над Трампом.
Опитування також виявило низький рівень задоволеності станом справ у країні - лише 28% респондентів вважають, що США рухаються у правильному напрямку. Це становить виклик для чинної адміністрації.
Водночас Гарріс скоротила розрив з Трампом серед виборців, які вважають економіку найважливішим питанням. Різниця в підтримці кандидатів з цього питання зменшилася до 6%.
Крім того, опитування показало, що 15% виборців ще не визначилися зі своїм вибором. Серед цієї групи Гарріс має перевагу над Трампом - 42% проти 32%.
- У неділю, 20 жовтня, колишній президент США Дональд Трамп вперше обігнав віцепрезидентку Камалу Гарріса у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.
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