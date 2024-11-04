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Головна Світ Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США

Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США

Катерина Єсікова
4 листопада, 2024 понедiлок
00:18
Світ Камала Гарріс

Кандидатка у президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії Камала Гарріс у неділю, 3 листопада проголосувала на виборах

Зміст

Про це повідомляє Sky News.

Так, під час зустрічі з журналістами в Детройті, де вона проводить передвиборчу кампанію, Гарріс повідомила, що відправила бюлетень поштою.

"Так, я заповнила свій бюлетень і відправила його. Тож я проголосувала", - заявила Гарріс.

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Після цього кандидатка опублікувала відео в соціальних мережах, в якому тримала свій бюлетень для голосування, і закликала інших зробити те саме.

"Так, ця гонка буде напруженою, але ми переможемо", - сказала вона.

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  • 3 листопада повідомлялось, що віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах за кілька днів до президентських виборів.

Теги:
Відео
Новини
Президент США
вибори у США
США
Камала Гарріс
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