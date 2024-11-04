Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США

Про це повідомляє Sky News.

Так, під час зустрічі з журналістами в Детройті, де вона проводить передвиборчу кампанію, Гарріс повідомила, що відправила бюлетень поштою.

"Так, я заповнила свій бюлетень і відправила його. Тож я проголосувала", - заявила Гарріс.

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Після цього кандидатка опублікувала відео в соціальних мережах, в якому тримала свій бюлетень для голосування, і закликала інших зробити те саме.

"Так, ця гонка буде напруженою, але ми переможемо", - сказала вона.

Election Day is Tuesday, November 5.



Your voice is your vote, and your vote is your power.



I voted by mail. Make your own plan to vote by heading to https://t.co/VbrfuqVy9P. pic.twitter.com/p6ifemADQy — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2024

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