Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США
Кандидатка у президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії Камала Гарріс у неділю, 3 листопада проголосувала на виборах
Про це повідомляє Sky News.
Так, під час зустрічі з журналістами в Детройті, де вона проводить передвиборчу кампанію, Гарріс повідомила, що відправила бюлетень поштою.
"Так, я заповнила свій бюлетень і відправила його. Тож я проголосувала", - заявила Гарріс.
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Після цього кандидатка опублікувала відео в соціальних мережах, в якому тримала свій бюлетень для голосування, і закликала інших зробити те саме.
"Так, ця гонка буде напруженою, але ми переможемо", - сказала вона.
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3 листопада повідомлялось, що віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах за кілька днів до президентських виборів.
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