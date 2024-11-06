Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Гарріс готує звернення до американців після поразки на виборах, - ЗМІ

Гарріс готує звернення до американців після поразки на виборах, - ЗМІ

Дар'я Куркіна
6 листопада, 2024 середа
19:06
Світ Камала Гарріс

Віцепрезидентка США й кандидатка у президенти Камала Гарріс звернеться до нації після поразки на виборах

Зміст

Про це повідомляють NBC News, Reuters i CNN із посиланням на джерела.

За даними NBC, Гарріс звернеться до американців зі своєї альма-матер, Гарвардського університету, де раніше зібрався натовп її прихильників для моніторингу результатів виборів.

Співголова передвиборчої кампанії представника демократів Седрік Річмонд повідомив присутнім, що вони почують Гарріс сьогодні.

Водночас Reuters із посиланням на два джерела інформує, що кандидатка виголосить промову, у якій визнає поразку на президентських виборах, о 18:00 (01:00 7 листопада за Києвом). Натомість співрозмовники CNN стверджують, що Камала Гарріс виступатиме о 16:00 (23:00 6 листопада за Києвом).

  • У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
  • Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США заявив, що Київ співпрацюватиме з Вашингтоном для зміцнення "стратегічного партнерства".
  • Також повідомлялось, що президент США Джо Байден планує зателефонувати та привітати Дональда Трампа з перемогою на виборах.
Теги:
Новини
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
Читайте також:
Литва солдат
Автор Світлана Кравченко
5 листопада, 2024 вiвторок
У Литві пропонують виключати зі збройних сил тих, хто має громадянство РФ і Білорусі
танки Абрамс
Автор Тетяна Нижник
5 листопада, 2024 вiвторок
Танків Abrams для проведення наступальних операцій ЗСУ слід очікувати впродовж декількох місяців, - Defense Express
вибори у США
Автор Олена Будько
6 листопада, 2024 середа
Вибори в США: американці обрали 47-го президента. Текстовий онлайн
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.36
    Продаж 45.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 листопада
20:04
Київ метро
У метро Києва пасажир потрапив під потяг, низку станцій закрили на вхід
20:02
OPINION
Галактика Баха
20:02
Live
Егіналду (на передньому плані), Шахтар - Янг Бойз
"Шахтар" - "Янг Бойз"0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
20:00
мобілізація
Чому військові частини не можуть самостійно проводити базову підготовку бійців: пояснення Генштабу
19:44
Дональд Трамп
Команди світових лідерів думають про організацію зустрічей із Трампом "найближчими місяцями", - СNN
19:38
Українці за кордоном відтепер можуть оформити доставку закордонних паспортів через Укрпошту
19:36
На Курщині бійці 47-ї ОМБр взяли в полон ексвагнерівця, який є свідком відтинання голів полоненим українським військовим
19:10
Огляд
Дональд Трамп
Вибори у США: перемога Трампа, прогнози експертів та чого очікувати Україні
19:05
Ексклюзив
окупанти танк
Силам оборони доведеться відійти від Курахового, - військовий експерт Ступак
18:59
Ексклюзив
Дональд Трамп
Жодних підстав для оскарження результатів виборів у США немає, - професор Айзенберг
18:54
вогонь, полум'я, пожежа
На околицях Чернігова вибухнула крилата ракета, є постраждалі
18:52
ЦВК визнала співзасновника Prometheus Примаченка обраним нардепом
18:49
Продукти для військових
Міноборони посилило вимоги до м’яса птиці, риби та молочної продукції для ЗСУ
18:43
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Якщо ТЦК не визнає документи з Резерв+: Міноборони порадило, що робити
18:29
Мелітополь
Окупанти змусили українських школярів і студентів писати російський радіодиктант
18:21
Офіс генпрокурора
Україна розслідує 49 проваджень про вбивства росіянами 124 військовополонених українців
18:17
Пресреліз
Leave no one behind partnership
Проєкт "Не залишити нікого осторонь": Прикарпаття змінює підхід до ІТ-освіти
18:16
Майже половина іноземних студентів у ЗВО Польщі - українці, - польське міністерство
18:14
Гривня, 1000 гривень, гроші
Стартувала нова хвиля програми грошової допомоги українцям від ООН: хто отримає кошти
18:05
OPINION
Чи впливає на щось облікова ставка НБУ
17:55
Відключення світла
Відключення світла без стресу: що варто мати вдома у разі відсутності електрики
17:48
Міжнародні партнери за координації Міненерго передали газопоршневу установку Одесі
Одесі передали газопоршневу установку, яка може забезпечити електрикою 45% критичної інфраструктури міста
17:44
Упаковка для курячих яєць
Оригінальні способи використання упаковки з-під яєць: топ-6 ідей
17:37
Трамп
Стратегія для України та наслідки для Європи: глави міноборони Франції та Німеччини обговорять перемогу Трампа на виборах у США
17:30
евакуація
На Куп'янському напрямку евакуації підлягають 8 тис. цивільних
17:30
Огляд
ракета FZ275 LGR
Що таке FZ275 LGR і як Україна планує долучитися до виготовлення високоточних ракет із лазерним наведенням
17:22
Джо Байден
Байден планує привітати Трампа та запросити його до Білого дому, - NBC News
17:10
Демісезонна та зимова: Міноборони тестує нові зразки жіночої форми
17:08
У Покровську залишаються 11,5 тис. жителів, серед них 51 дитина
17:07
Олександр Усик
Промоутер спрогнозував революційні зміни у карʼєрі Усика
17:06
Прапор США
США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III
16:56
Ексклюзив
Європа не здатна повноцінно замінити допомогу США для України, - Defense Express
16:55
У жовтні вибухотехніки розмінували 24 тис. га землі, найбільше – на Херсонщині
16:54
Вимагає $500 млн: Universal звинуватила дистриб’ютора Believe у піратстві музики Ріанни й Леді Гаги
16:48
Дмитро Різник, Ліга чемпіонів, Шахтар
"Шахтар" - "Янг Бойз": букмекери оцінили ймовірність перемоги українців у матчі Ліги чемпіонів
16:38
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті зафіксували 99 боєзіткнень, окупанти скинули на Курщину 7 КАБів
16:27
Оновлено
Війна з Росією
З 1 листопада термін підготовки в навчальних центрах ЗСУ збільшили до 45 діб, - Генштаб
16:26
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На ТОТ України окупанти відкривають центри популяризації російської мови
16:24
Південна Корея допоможе з відновленням корпусу профліцею на Київщині, який у 2022 році зруйнували окупанти
16:24
Марк Рютте
Рютте назвав війська КНДР на європейській землі небезпечним розширенням конфлікту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV