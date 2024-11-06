Гарріс готує звернення до американців після поразки на виборах, - ЗМІ

Про це повідомляють NBC News, Reuters i CNN із посиланням на джерела.

За даними NBC, Гарріс звернеться до американців зі своєї альма-матер, Гарвардського університету, де раніше зібрався натовп її прихильників для моніторингу результатів виборів.

Співголова передвиборчої кампанії представника демократів Седрік Річмонд повідомив присутнім, що вони почують Гарріс сьогодні.

Водночас Reuters із посиланням на два джерела інформує, що кандидатка виголосить промову, у якій визнає поразку на президентських виборах, о 18:00 (01:00 7 листопада за Києвом). Натомість співрозмовники CNN стверджують, що Камала Гарріс виступатиме о 16:00 (23:00 6 листопада за Києвом).