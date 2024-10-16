Шольц заявив про готовність до діалогу з Путіним
У середу, 16 жовтня, канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що він готовий розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це Олаф Шольц сказав під час виступу у Бундестазі напередодні саміту Євросоюзу, повідомляє DW.
За словами німецького канцлера, він виступає за підтримку переговорів про закінчення війни в Україні. Шольц готовий до прямих перемовин з Володимиром Путіним.
Шольц також наголосив, що рішення стосовно війни ніколи не повинні ухвалюватися "через голову України". Канцлер Німеччини вважає, що переговори з Путіним повинні вестися в "координації з нашими найближчими партнерами".
За словами Олафа Шольца, настав час, коли крім чіткої підтримки України, партнери також повинні зробити все можливе, аби з'ясувати, як забезпечити, щоб ця війна не тривала вічно.
- 14 жовтня речник уряду ФРН Вольфганг Бюхнер заявив, що президент США Джо Байден наприкінці тижня має відвідати Німеччину. Раніше він відклав поїздку через ураган "Мілтон".
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