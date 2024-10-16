Шольц заявив про готовність до діалогу з Путіним

Про це Олаф Шольц сказав під час виступу у Бундестазі напередодні саміту Євросоюзу, повідомляє DW.

За словами німецького канцлера, він виступає за підтримку переговорів про закінчення війни в Україні. Шольц готовий до прямих перемовин з Володимиром Путіним.

Шольц також наголосив, що рішення стосовно війни ніколи не повинні ухвалюватися "через голову України". Канцлер Німеччини вважає, що переговори з Путіним повинні вестися в "координації з нашими найближчими партнерами".

За словами Олафа Шольца, настав час, коли крім чіткої підтримки України, партнери також повинні зробити все можливе, аби з'ясувати, як забезпечити, щоб ця війна не тривала вічно.