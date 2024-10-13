Байден наступного тижня відвідає Німеччину, - Spiegel

Про це пише Spiegel із посиланням на джерела.

Зазначено, що наразі триває підготовка федерального уряду й органів безпеки до візиту американського президента.

Водночас офіційні зустрічі з федеральним канцлером Олафом Шольцом та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром заплановані на пʼятницю 18 жовтня.

У матеріалі йдеться: візит Байдена до Берліна є "свого роду прощальним візитом" перед майбутніми президентськими виборами США, які відбудуться на початку листопада. Спершу поїздку планували у вигляді офіційного державного візиту з бенкетом та іншими заходами, однак тепер програму скоротили.

"Запланований зараз короткий візит, ймовірно, стосуватиметься тих самих політичних питань, перш за все подальших дій західних союзників України та війни на Близькому Сході", - підкреслює Spiegel.