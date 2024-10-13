Байден наступного тижня відвідає Німеччину, - Spiegel
Президент США Джо Байден наступного тижня планує приїхати до Німеччини, візит до якої він раніше відклав через ураган "Мілтон"
Про це пише Spiegel із посиланням на джерела.
Зазначено, що наразі триває підготовка федерального уряду й органів безпеки до візиту американського президента.
Водночас офіційні зустрічі з федеральним канцлером Олафом Шольцом та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром заплановані на пʼятницю 18 жовтня.
У матеріалі йдеться: візит Байдена до Берліна є "свого роду прощальним візитом" перед майбутніми президентськими виборами США, які відбудуться на початку листопада. Спершу поїздку планували у вигляді офіційного державного візиту з бенкетом та іншими заходами, однак тепер програму скоротили.
"Запланований зараз короткий візит, ймовірно, стосуватиметься тих самих політичних питань, перш за все подальших дій західних союзників України та війни на Близькому Сході", - підкреслює Spiegel.
- 12 жовтня Джо Байден мав провести в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".
- 8 жовтня повідомлялось, що канцлер Олаф Шольц прийме президента США Джо Байдена, премʼєра Великої Британії Кіра Стармера й лідера Франції Емманюеля Макрона для переговорів щодо підтримки України в суботу, перед зустріччю у форматі "Рамштайн".
- Однак того ж дня Байден відклав поїздку до Анголи й Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", через ураган "Мільтон".
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