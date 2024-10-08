Шольц перед "Рамштайном" проведе переговори з Байденом, Макроном і Стармером щодо України, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Шольц збере на переговори Байдена, Макрона й Стармера в суботу в Берліні.

"Основна увага буде приділена надсиланню сигналу про те, що військова та фінансова підтримка уряду в Києві буде продовжуватися, а також на вивченні шляхів забезпечення справедливого та сталого миру для України", - зазначило джерело.

Потім лідери ФРН, США, Британії та Франції вирушать на базу "Рамштайн", де 12 жовтня відбудеться саміт контактної групи щодо України. На зустрічі будуть присутні ще близько 20 лідерів інших держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.