Шольц перед "Рамштайном" проведе переговори з Байденом, Макроном і Стармером щодо України, - Bloomberg
У Німеччині канцлер Олаф Шольц прийме президента США Джо Байдена, премʼєра Великої Британії Кіра Стармера й лідера Франції Емманюеля Макрона для переговорів щодо підтримки України в суботу, перед зустріччю у форматі "Рамштайн"
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, Шольц збере на переговори Байдена, Макрона й Стармера в суботу в Берліні.
"Основна увага буде приділена надсиланню сигналу про те, що військова та фінансова підтримка уряду в Києві буде продовжуватися, а також на вивченні шляхів забезпечення справедливого та сталого миру для України", - зазначило джерело.
Потім лідери ФРН, США, Британії та Франції вирушать на базу "Рамштайн", де 12 жовтня відбудеться саміт контактної групи щодо України. На зустрічі будуть присутні ще близько 20 лідерів інших держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.
- Раніше стало відомо, що Джо Байден 12 жовтня проведе в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".
- 28 вересня Володимир Зеленський заявив, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть обговорювати втілення Плану перемоги.
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