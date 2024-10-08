Байден не прилетить на "Рамштайн" через ураган Мільтон
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відклав поїздку до Анголи й Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", через ураган Мільтон
Про це повідомила прессектер Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Bloomberg.
Про зміну планів американського лідера Жан-Пʼєр оголосила у вівторок 8 жовтня. Таке рішення спричинене "силою урагану Мільтон" та реакцією країни на наслідки урагану Хелен, якого Штати зазнали минулого місяця.
Поїздка Байдена до Німеччини й Анголи мала б відбуватися 10-15 жовтня та стала б першим закордонним візитом з моменту виходу чинного глави Білого дому з президентських гонок. Зокрема, лідер США у ФРН мав очолювати зустріч у форматі "Рамштайн" і зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
- Раніше стало відомо, що Джо Байден 12 жовтня проведе в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".
- 28 вересня Володимир Зеленський заявив, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть обговорювати втілення Плану перемоги.
- 8 жовтня повідомлялось, що канцлер Олаф Шольц прийме президента США Джо Байдена, премʼєра Великої Британії Кіра Стармера й лідера Франції Емманюеля Макрона для переговорів щодо підтримки України в суботу, перед зустріччю у форматі "Рамштайн".
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