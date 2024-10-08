Байден не прилетить на "Рамштайн" через ураган Мільтон

Про це повідомила прессектер Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Bloomberg.

Про зміну планів американського лідера Жан-Пʼєр оголосила у вівторок 8 жовтня. Таке рішення спричинене "силою урагану Мільтон" та реакцією країни на наслідки урагану Хелен, якого Штати зазнали минулого місяця.

Поїздка Байдена до Німеччини й Анголи мала б відбуватися 10-15 жовтня та стала б першим закордонним візитом з моменту виходу чинного глави Білого дому з президентських гонок. Зокрема, лідер США у ФРН мав очолювати зустріч у форматі "Рамштайн" і зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.