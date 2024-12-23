Дві системи Patriot, 15 танків Leopard, 30 бронеавтомобілів MRAP: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
У понеділок, 23 грудня, Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, 15 танків Leopard 1, дві системи ППО IRIS-T, а також два ЗРК Patriot
Про це йдеться на сайті Міноборони Німеччини.
У новий пакет допомоги увійшли:
- 15 танків Leopard 1 A5;
- 2 зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;
- 30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;
- самохідна гаубиця PzH 2000;
- 12 броньовиків з системами кінетичної оборони;
- 7 десантних джипів Caracal;
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
- 2 пускові установки Patriot;
- 2 радари TRML-4D;
- боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
- 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
- 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
- 45 дайвінг-скутерів;
- 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
- 120 гранатометів GMW;
- 200 кулеметів MG4;
- 420 гвинтівок MK 556;
- 80 снайперських гвинтівок HLR 338;
- 100 гвинтівок CR 308;
- 52 000 снарядів 155 мм;
- керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
- 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.
Окрім того, до пакета увійшли: генератори, намети, турнікети, набої для стрілецької зброї, мінометні боєприпаси 120 мм, міни та обладнання для розміновування.
У п'ятницю, 20 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про відправку Україні ще однієї системи протиповітряної оборони IRIS-T.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.73 Купівля 41.73Продаж 42.27
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.24
- Актуальне
- Важливе