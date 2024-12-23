У КНДР немає технологій для виготовлення сучасних дронів, - експерт з питань національної безпеки Варченко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нам важливо звернути увагу на ці дрони-камікадзе, які планують виготовляти в КНДР. Але якщо пропозиція буде реалізована, це, швидше за все, будуть китайські виробництва, які транзитом через Росію потрапили до Північної Кореї. Там намагатимуться налагодити виробництво, щоб потім заявити, що Північна Корея зробила великий стрибок у сфері високих технологій", - зазначив Варченко.

Наразі Північна Корея не володіє необхідними технологіями для виготовлення сучасних дронів.

"Так, вони працюють у сфері виробництва ядерної зброї, але дрони - це технологічні вироби, які потребують значних інвестицій і власних технологій, яких, на мою думку, Північна Корея не має. Тому, щоб підсилити імідж, Північна Корея може заявити про здатність виробляти не тільки снаряди зразка 1947-1953 років, а й сучасні дрони. Я думаю, що ситуація виглядатиме саме так. Навряд чи буде багато цих дронів, адже головне для них - розповісти про сам факт виробництва. Малоймовірно, що їх будуть перевозити з Північної Кореї, коли таке ж виробництво можна налагодити в Росії", - додав він.