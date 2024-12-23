У розвідці Великої Британії підрахували, скільки безпілотників запустила Росія по Україні за минулий місяць
У листопаді 2024 року Росія здійснила близько 2300 запусків безпілотників різних типів на територію України, що перевищує показники попереднього місяця
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
"У листопаді 2024 року Росія запустила приблизно 2300 безпілотних авіаційних комплексів односторонньої атаки (БпАК) різних типів на території України, що вкотре перевищило загальну кількість за попередній місяць", - зазначили у розвідці.
За даними відомства, протягом року кількість безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) постійно зростала, причому значне збільшення - понад 200 одиниць у порівнянні з попереднім місяцем - спостерігалося з липня 2024 року.
Водночас темпи зростання з жовтня по листопад знизилися порівняно з попередніми місяцями. Дані за грудень 2024 року свідчать про приблизно 850 запусків.
Однак, як зауважили у британській розвідці, цілком ймовірно, що погода вплинула на операції в грудні, про що свідчать деякі ночі зі значно більшими хвилями після періоду низької активності або її відсутності.
"За відсутності впливу на пускові майданчики і виробництво, цілком імовірно, що Росія може підтримувати кількість запусків на рівні, щонайменше, понад 1 500 на місяць. Російські ЗРК ОВА забезпечують покриття цілей по всій території України, що дозволяє Росії зберігати тиск і водночас поповнювати запаси авіаційних ракет дальнього радіусу дії", - підсумували у розвідці.
- На території економічної зони "Алабуга" в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні.
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