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Головна Кіно Блейк Лайвлі звинуватила режисера "Покинь, якщо кохаєш" Бальдоні у домаганнях, його адвокат назвав скаргу ганебною

Блейк Лайвлі звинуватила режисера "Покинь, якщо кохаєш" Бальдоні у домаганнях, його адвокат назвав скаргу ганебною

Дар'я Тарасова
23 грудня, 2024 понедiлок
13:32
Кіно На фото: Блейк Лавлі

Американська акторка Блейк Лайвлі подала скарги про сексуальні домагання з боку режисера і актора Джастіна Бальдоні, голлівудське агентство WMA розірвало з ним контракт

Зміст

Про це повідомляє Deadline.

21 грудня голлівудське агентство з наймання акторів William Morris Agency (WMA) розірвало контракт з американським актором і режисером Джастіном Бальдоні. Причиною стала подана до Департаменту цивільних прав Каліфорнії скарга з 10 позовів від Блейк Лайвлі, яка зіграла головну роль у фільмі режисера "Покинь, якщо кохаєш" і стала його партнеркою на знімальному майданчику.

Акторка звинуватила Бальдоні та його продюсерську компанію Wayfarer Studios та інших людей, причетних до виробництва "Покинь, якщо кохаєш", у сексуальних домаганнях та скоординованих зусиллях щодо руйнування її репутації. У скарзі Лайвлі стверджує, що Бальдоні намагався розгорнути наклепницьку кампанію проти неї, і наголошує, що його поведінка завдала їй та її родині серйозної емоційної шкоди, як пише Variety.

У позові вона докладно описує "ворожу робочу атмосферу, яка ледь не зірвала виробництво фільму". Лайвлі стверджує, що їй та/або співробітникам на знімальному майданчику Бальдоні показував оголені відео та фото жінок, зокрема і своєї дружини, згадував про "колишню порнографічну залежність" свою та колеги-продюсера Джеймі Хіта, обговорював з нею особистий досвід сексу, описував власні геніталії, фізичні дотики та сексуальні коментарі. Окрім цього, без її відома чи згоди звертався до тренера Лайвлі з метою розкрити її вагу.

Лайвлі також стверджувала, що і Бальдоні, і Хіт увійшли до її гримерки, не отримавши попередньо її дозволу, "зокрема, коли вона годувала грудьми своє немовля". Лайвлі нібито просила Бальдоні не додавати більше сцен сексу, окрім того, що було в сценарії фільму, який вона схвалила перед початком зйомок. Відповідно до скарги, дистриб’ютор фільму Sony Pictures схвалив прохання Лайвлі. Бальдоні прагну додати "сексуальні сцени, оральний секс або демонстрацію оргазму [Лайвлі] на камеру поза сценарієм".

Бальдоні через свого адвоката Браяна Фрідмана назвав звинувачення "повністю помилковими, обурливими та навмисно непристойними з наміром публічно образити та переінакшити історію у ЗМІ". Він наголосив, що позов ганебний і сповнений "категорично неправдивих звинувачень".
 

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Культура
Шоу-бізнес
скандал
США
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