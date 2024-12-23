Блейк Лайвлі звинуватила режисера "Покинь, якщо кохаєш" Бальдоні у домаганнях, його адвокат назвав скаргу ганебною
Американська акторка Блейк Лайвлі подала скарги про сексуальні домагання з боку режисера і актора Джастіна Бальдоні, голлівудське агентство WMA розірвало з ним контракт
Про це повідомляє Deadline.
21 грудня голлівудське агентство з наймання акторів William Morris Agency (WMA) розірвало контракт з американським актором і режисером Джастіном Бальдоні. Причиною стала подана до Департаменту цивільних прав Каліфорнії скарга з 10 позовів від Блейк Лайвлі, яка зіграла головну роль у фільмі режисера "Покинь, якщо кохаєш" і стала його партнеркою на знімальному майданчику.
Акторка звинуватила Бальдоні та його продюсерську компанію Wayfarer Studios та інших людей, причетних до виробництва "Покинь, якщо кохаєш", у сексуальних домаганнях та скоординованих зусиллях щодо руйнування її репутації. У скарзі Лайвлі стверджує, що Бальдоні намагався розгорнути наклепницьку кампанію проти неї, і наголошує, що його поведінка завдала їй та її родині серйозної емоційної шкоди, як пише Variety.
У позові вона докладно описує "ворожу робочу атмосферу, яка ледь не зірвала виробництво фільму". Лайвлі стверджує, що їй та/або співробітникам на знімальному майданчику Бальдоні показував оголені відео та фото жінок, зокрема і своєї дружини, згадував про "колишню порнографічну залежність" свою та колеги-продюсера Джеймі Хіта, обговорював з нею особистий досвід сексу, описував власні геніталії, фізичні дотики та сексуальні коментарі. Окрім цього, без її відома чи згоди звертався до тренера Лайвлі з метою розкрити її вагу.
Лайвлі також стверджувала, що і Бальдоні, і Хіт увійшли до її гримерки, не отримавши попередньо її дозволу, "зокрема, коли вона годувала грудьми своє немовля". Лайвлі нібито просила Бальдоні не додавати більше сцен сексу, окрім того, що було в сценарії фільму, який вона схвалила перед початком зйомок. Відповідно до скарги, дистриб’ютор фільму Sony Pictures схвалив прохання Лайвлі. Бальдоні прагну додати "сексуальні сцени, оральний секс або демонстрацію оргазму [Лайвлі] на камеру поза сценарієм".
Бальдоні через свого адвоката Браяна Фрідмана назвав звинувачення "повністю помилковими, обурливими та навмисно непристойними з наміром публічно образити та переінакшити історію у ЗМІ". Він наголосив, що позов ганебний і сповнений "категорично неправдивих звинувачень".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.73 Купівля 41.73Продаж 42.27
- EUR Купівля 43.51Продаж 44.23
- Актуальне
- Важливе