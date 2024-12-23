Швейцарія приєдналася до нового пакета санкцій ЄС проти Росії і Білорусі
Влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, а також до нових обмежень проти Білорусі
Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії.
"Таким чином, Швейцарія приєднується до додаткових санкцій, запроваджених ЄС у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України та ситуацію в Білорусі. Зміни набудуть чинності 24 грудня", - йдеться у заяві.
В уряді Швейцарії додали, що на нових підсанкційних осіб також поширюється заборона на в'їзд і транзит через країну.
"Міністерство ухвалило індивідуальні фінансові санкції, які ЄС запровадив проти Білорусі в межах його заходів проти білоруського режиму через ситуацію в цій країні", - зазначили у швейцарському уряді.
Зокрема, це стосується різних суддів, які виносили політично вмотивовані вироки громадянам, які виступали проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, системи та жорстокості білоруських правоохоронних структур.
Також йдеться про начальників різних в’язниць та СІЗО, де політвʼязні відбувають покарання. Санкції ввели і проти начальника медичної частини однієї з цих установ, де увʼязнені перебувають у нелюдських умовах.
- Нагадаємо, 16 грудня Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти 54 осіб та 30 компаній, причетних до підриву суверенітету України. Також ЄС має намір запровадити 16-й пакет санкцій проти РФ 24 лютого 2025 року у третю річницю російської агресії проти України.
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