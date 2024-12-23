В ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про оточення Сил оборони в Макарівці на Донеччині
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" спростувало інформацію про оточення українських військових у Макарівці на Времівському напрямку
Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця".
"Інформація про оточення підрозділів Сил оборони України в населеному пункті Макарівка на Времівському напрямку, яку поширюють медіа, не відповідає дійсності", - заявили військові.
Також акцентовано, що неперевірені дані й хибні висновки щодо цього є результатом аналізу "окремих спостерігачів й незалежних експертів джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій".
"Підрозділи Сил оборони України продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій", - наголошують в ОСУВ "Хортиця".
- 14 грудня проєкт DeepState повідомляв, що українські воїни, які утримують позиції у Макарівці Донецької області, ризикують потрапити в оточення.
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