В ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про оточення Сил оборони в Макарівці на Донеччині

Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця".

"Інформація про оточення підрозділів Сил оборони України в населеному пункті Макарівка на Времівському напрямку, яку поширюють медіа, не відповідає дійсності", - заявили військові.

Також акцентовано, що неперевірені дані й хибні висновки щодо цього є результатом аналізу "окремих спостерігачів й незалежних експертів джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій".

"Підрозділи Сил оборони України продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій", - наголошують в ОСУВ "Хортиця".