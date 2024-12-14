Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Воїни ЗСУ ризикують потрапити в оточення у Макарівці на Донеччині, - DeepState

Воїни ЗСУ ризикують потрапити в оточення у Макарівці на Донеччині, - DeepState

Влад Дідусь
14 грудня, 2024 субота
23:54
Війна з Росією Макарівка, Донецька область

Українські воїни, які утримують позиції у Макарівці Донецької області, ризикують потрапити в оточення

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Вчора ворог перейшов річку та намагається закріпитися західніше Сторожового. Крім того, тривають наступальні дії противника з Рівнополя, з метою вийти на Нескучне. Таким чином ка**пи повністю відріжуть наші сили в Макарівці", - пишуть аналітики.

За інформацією джерела, росіяни пересуваються дорогою зі Старомайорського до Рівнополя, підтягуючи свою піхоту та БК. 

"ТГр "Велика Новосілка" існує суто як прокладка між бригадами та ОТУ "Донецьк", адже немає старшого начальника, треба звертатися в ОТУ, а ТГр не приймає жодних рішень. Інженерної підтримки нема, артилерійської теж. Зате повно вимог по звітах, доповідям та службових розслідувань", - пише DeepState.

  • У суботу, 14 грудня, українські війська зуміли відкинути росіян біля населеного пункту Піщане Донецької області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Автор Ксенія Золотова
14 грудня, 2024 субота
ГУР: близько тисячі російських військових у Сирії колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма"
ядерна зброя
Автор Тетяна Нижник
13 грудня, 2024 п'ятниця
Путін непередбачуваний і може зіграти в "російську рулетку", - полковник запасу Стельмах про ризик застосування РФ ядерної зброї
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
14 грудня
23:26
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 14 грудня
23:01
Рустем Умєров
Умєров домовився про посилення співпраці зі США у сфері кібербезпеки
22:33
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
Фʼюрі прибув на реванш з Усиком у Саудівську Аравію
21:53
Війна з Росією, ЗСУ
ЗСУ відкинули росіян біля Піщаного на Покровському напрямку
21:48
Оновлено
У Дніпрі біля будівлі ТЦК стався теракт, внаслідок якого є загиблий та поранені: правоохоронці затримали підозрюваного
21:32
Ісак Андік
Засновник бренду Mango Ісак Андік загинув внаслідок нещасного випадку
21:30
Юрій Захарєєв
Українець Захарєєв, якого називають "спадкоємцем Ломаченка", вдало дебютував на професійному рівні
21:03
Грузія, біля будівлі парламенту
Опозиція Грузії закликала ЄС оголосити "самопроголошений режим Іванішвілі" нелегітимним
20:25
Оновлено
"Ворскла" - "Лівий берег", УПЛ
"Карпати" програли "Кривбасу": результати та розклад усіх матчів 17-го туру УПЛ
20:22
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Війська КНДР на Курщині зазнали перших втрат і ліквідували групу кадирівців
20:15
Ексклюзив
трамп путін
Портников розповів, як може діяти Трамп, якщо Путін не піде на його умови про завершення війни
20:00
OPINION
блог Ірина Цілик
Чому у нас не люблять дітей?
19:54
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Нинішні США непридатні до реалізації таких проєктів як ленд-ліз, - Безсмертний
19:54
скраплений газ корабель
Російський виробник СПГ "Новатек" через лобістів намагається відновити відносини з США, - Reuters
19:29
Ексклюзив
"Не буде такої перспективи": Центр близькосхідних досліджень про шанс створення курдами власної держави після падіння режиму Асада
19:13
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц заявив, що підтримує Україну, але до передачі Taurus не готовий
19:03
Укренерго 15 грудня застосовуватиме одну та дві черги відключень світла
18:45
Росіяни протягом дня 25 разів атакували Нікопольщину: поранена жінка, пошкоджені будинки та дитсадок
18:40
Кір Стармер
Британський прем'єр Стармер закликав лідерів країн G7 посилити тиск на економіку РФ за допомогою нових санкцій
18:36
Ексклюзив
"Слід відзначити декілька вагомих точок": політолог Магда про можливий переговірний процес
18:30
загиблий військовий, ЗСУ
Під час бойового завдання загинув льотчик 299-ї бригади тактичної авіації
18:11
Мінрозвитку оприлюднило електронний перелік автостанцій України
18:04
OPINION
Міф про швидкі вибори шкідливий
17:39
Вальтер Брага Нетто
Ексміністра оборони Бразилії заарештували, звинувативши в спробі держперевороту у 2022 році
17:37
Оновлено
Херсонська область
Окупанти протягом дня атакують Херсон й область з артилерії та БПЛА: є постраждалі
17:21
Оновлено
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Лідер Південної Кореї Йоль пообіцяв відстояти своє президентство після оголошення йому імпічменту
17:20
Ексклюзив
Віктор Орбан
Зараз наступив момент, коли Орбана треба вигнати з ЄС і НАТО, - Безсмертний
17:16
хакер
У Німеччині затримали хакера за звинуваченням у співпраці з російським угрупованням KillNET
17:00
Ексклюзив
Зеленський здається більш готовим до переговорів і пошуку певної угоди, - дипломат Брайза
16:54
новини Львівщини
На Миколаївщині росіяни поцілили дроном в автомобіль Укрпошти: водій у важкому стані
16:53
Інтерв’ю
Аннелі Кольк
Аннелі Кольк: Кожна війна закінчується угодою, але Україну треба зміцнювати, щоб переговори з РФ були на її умовах
16:43
армія КНДР
Росіяни почали застосовувати солдатів з КНДР у штурмах на Курщині, – Зеленський
16:35
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
"Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося": Зурабішвілі вийшла до протестувальників після оголошення результатів на виборах президента Грузії
16:28
Війна з Росією, ЗСУ, військові
З початку доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень: найбільше боїв сталося на Курському напрямку
16:13
Корнелія Дудайте
"Зробіть Росію знову маленькою": литовську спортсменку усунули з ЧС з функціональних видів спорту через напис на футболці
16:01
Захист і допомога сім’ям: програму соціальної підтримки військових продовжили до жовтня 2025 року
16:01
Володимир Зеленський
Зеленський обговорить із лідерами країн ЄС та НАТО потенційне розгортання миротворчих сил в Україні, - Politico
16:00
OPINION
В Україні зростають споживчі ціни
15:47
Укрпошта випустила лімітований набір марок до Дня Сухопутних військ України
15:36
Огляд
Інфантіно та Путін
Помилка від ФІФА через Крим, а Усик вже у Саудівській Аравії. Головні новини українського спорту за тиждень
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV