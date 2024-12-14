Воїни ЗСУ ризикують потрапити в оточення у Макарівці на Донеччині, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Вчора ворог перейшов річку та намагається закріпитися західніше Сторожового. Крім того, тривають наступальні дії противника з Рівнополя, з метою вийти на Нескучне. Таким чином ка**пи повністю відріжуть наші сили в Макарівці", - пишуть аналітики.

За інформацією джерела, росіяни пересуваються дорогою зі Старомайорського до Рівнополя, підтягуючи свою піхоту та БК.

"ТГр "Велика Новосілка" існує суто як прокладка між бригадами та ОТУ "Донецьк", адже немає старшого начальника, треба звертатися в ОТУ, а ТГр не приймає жодних рішень. Інженерної підтримки нема, артилерійської теж. Зате повно вимог по звітах, доповідям та службових розслідувань", - пише DeepState.