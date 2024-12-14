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ЗСУ відкинули росіян біля Піщаного на Покровському напрямку

Влад Дідусь
14 грудня, 2024 субота
21:53
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

У суботу, 14 грудня, українські війська зуміли відкинути росіян біля населеного пункту Піщане Донецької області

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Сили оборони відкинули противника біля Піщаного", - йдеться у повідомленні.

Населений пункт Піщане розташований на Донеччині, за декілька кілометрів від Покровська.

OSINT-ери також поділились інформацією щодо просування росіян біля Дворічної та Лозової на Харківщині.

  • У суботу, 14 грудня, стало відомо, що військові з КНДР зазнали перших втрат у Курській області.
Теги:
Новини
Донбас
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Покровськ
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