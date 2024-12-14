ЗСУ відкинули росіян біля Піщаного на Покровському напрямку
У суботу, 14 грудня, українські війська зуміли відкинути росіян біля населеного пункту Піщане Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Сили оборони відкинули противника біля Піщаного", - йдеться у повідомленні.
Населений пункт Піщане розташований на Донеччині, за декілька кілометрів від Покровська.
OSINT-ери також поділились інформацією щодо просування росіян біля Дворічної та Лозової на Харківщині.
- У суботу, 14 грудня, стало відомо, що військові з КНДР зазнали перших втрат у Курській області.
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