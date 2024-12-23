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Усик погодився на ще один реванш, а росіянам дозволили виступати на Олімпіаді. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
23 грудня, 2024 понедiлок
13:22
Спорт Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)

Український боксер Олександр Усик погодився на реванш з британцем Даніелем Дюбуа, ФІФА визнала бразильця Вінісіуса Жуніора найкращим футболістом світу, а російським фігуристам дозволили виступати на Олімпіаді-2026

Зміст

Усик після перемоги над Ф'юрі отримав виклик на бій від Дюбуа

21 грудня в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші одностайним рішенням суддів британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації). 

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Одразу після поєдинку на ринзі з'явився інший боєць з Великої Британії - Даніель Дюбуа, який володіє поясом IBF (Міжнародної боксерської федерації). Він зажадав від українця дати йому право на реванш. Він такоє звернувся до власного промоутера Френка Воррена та голови генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха з проханням організувати бій. 

"Я хочу помститися за минуле пограбування. Зробімо це. Вперед. Де Френк? Влаштуй це", - закликав Дюбуа.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)

Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч), фото: Reuters

 

Усик погодився на реванш та також попросив влаштувати поєдинок. 

"Без проблем. Містер Туркі, зробіть мені бій з Даніелем Дюбуа. Дуже дякую", - відповів Усик. 

У серпні 2023 року Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді. У п'ятому раунді британець завдав супернику удару нижче пояса, після якого він опинився на підлозі та відновлювався кілька хвилин. Дюбуа стверджував, що насправді нібито пробив у корпус, а рефері мав зафіксувати його перемогу нокаутом. 

ФІФА визнала Вінісіуса Жуніора найкращим футболістом року

Вінісіус Жуніор та президент Реалу Флорентіно Перес (праворуч)

Вінісіус Жуніор та президент "Реала" Флорентіно Перес (праворуч), фото: Getty Images

 

17 грудня у Досі (Катар) відбулась церемонія нагородження Best FIFA Football Awards 2024. Найкращим гравцем року став бразильський нападник мадридського "Реалу" Віннісіус Жуніор. 

"У дитинстві це здавалося неможливим. Коли я був маленьким, я бачив бідність і злочинність, і те, що я зміг потрапити сюди, дуже важливо для мене. Я хочу подякувати всім. Я хочу довго грати за "Реал". Також хочу подякувати "Фламенго", де я починав свою кар'єру", - сказав Вінісіус під час нагородження. 

Бразилець випередив в боротьбі за нагороду іспанського футболіста англійського "Манчестер Сіті" Родрі, який цього року відібрав у Вінісіуса Жуніора головний індивідуальний трофей світового футболу - "Золотий мʼяч".  Через це 28 жовтня представники мадридського клубу влаштували демарш та не приїхали на церемонію нагородження до Парижу. 

24-річного Вінісіуса Жуніора визнали гравцем року ФІФА вперше у  кар'єрі. В минулому сезоні він зіграв за "Реал" 39 матчів, забив 24 голи та віддав 11 результативних передач. Разом із мадридцями бразилець виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат та Суперкубок Іспанії.

FIFA The Best Awards 2024. Переможці номінацій

Найкращий футболіст: Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал", Іспанія)

Найкраща футболістка: Айтана Бонматі (Іспанія, "Барселона", Іспанія)

Найкращий тренер: Карло Анчелотті (Італія, "Реал")

Найкращий тренер жіночих команд: Емма Хейз (Англія, "Челсі", Англія / збірна США)

Найкращий голкіпер: Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла", Англія)

Найкращий воротар серед жінок: Алісса Ніхер (США, "Чикаго Ред Старз", США)

"Реал" здобув Міжконтинентальний кубок

"Реал" - володар Міжконтинентального кубку

"Реал" - володар Міжконтинентального кубка, фото: Getty Images

 

А вже 18 грудня Вінісіус Жуніор став одним з героїв фінального матчу Міжконтинентального кубка, в якому "Реал" переміг мексиканську "Пачуку". Крім бразильця голи у ворота "Пачуки" забили Кіліан Мбаппе та Родріго. Для мадридців, за яких виступає голкіпер Андрій Лунін, матч проти мексиканців був першим на турнірі. Українець провів фінал на лаві запасних, проте офіційно здобув свій 11-й трофей з "Реалом". 

"Пачука" на шляху до фіналу в 1/4 перемогла бразильський "Ботофаго" (3:0), а у півфіналі здолала у серії післяматчевих пенальті єгипетський "Аль-Ахлі" (0:0; 6:5).

Міжнародна федерація футбольних асоціацій відновила розіграш Міжконтинентального кубка після реформування клубного чемпіонату світу. Турнір щорічно проходитиме за старим форматом ЧС серед клубів - за участю переможців головних континентальних турнірів. Натомість перший клубний ЧС за участю 32 команд відбудеться влітку 2025 року в США.   

Міжконтинентальний кубок розігрувався з 1960 до 2004 року між переможцями найпрестижніших клубних турнірів Європи та Південної Америки.

Російським та білоруським фігуристам дозволили виступити на Олімпіаді-2026

Команда ОКР з фігурного катання, допінг

Команда Олімпійського комітету Росії з фігурного катання на Олімпіаді-2022, фото: Getty Images

 

20 грудня ISU (Міжнародний союз ковзанярів) дозволив фігуристам з Росії та Білорусі виступати на зимових Олімпійських іграх 2026 року, які відбудуться в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, в нейтральному статусі. Вже у 2025 році вони зможуть змагатися на чемпіонаті світу та Європи, які будуть відбірковими до олімпійського турніру в Італії. 

При цьому, в чоловічому та одиночному катанні, серед спортивних пар та танцювальних дуетів зможе виступати лише один "нейтральний" представник з Росії та Білорусі.  

В ISU відзначили нібито позитивний досвід участі "нейтральних" росіян ат білорусів на Олімпіаді-2024 у Парижі. Рішення, окрім фігурного катання, поширюється на ковзанярський спорт і шорт-трек, в яких також змагаються відбуваються під егідою ISU. 

Йоганнес Бьо отримав нового конкурента в Кубку світу з біатлону

Мартін Ульдаль

Мартін Ульдаль, фото: Getty Images

 

З 19 до 22 грудня у французькому місті Ансі відбувся третій етап Кубка світу з біатлону. 

У чоловіків спринт завершився несподіваною перемогою 23-річного норвежця Мартіна Ульдаля, який випередив на 1,4 сек титулованого співвітчизника Йоганнеса Бьо та здобув свою першу перемогу на рівні Кубка світу. 

У гонці переслідування найкращий біатлоніст світу взяв реванш та виграв золото. Ульдаль з шістьма промахами скотився на 21-шу позицію. А от у мас-старті найкращим виявився Тар'єй Бьо, який залишив свого молодшого брата Йоганнеса Бьо третім. Мартін Ульдаль цього разу став п'ятим.   

У загальному заліку з 569 очками лідирує Йоганнес Бьо. Другим з 454 пунктами йде ще один біатлоніст з Норвегії Стурла Легрейд.  

Серед жінок в спринті перемогла француженка Жюстін Брезаз-Буше. У гонці на 7,5 км Юлія Джима показала найкращий результат в Ансі для збірної України та фінішувала четвертою. 

У гонці переслідування Брезаз-Буше заробила сім штрафних кіл та опустилася на 12-те місце, а золото виграла німкеня Франціска Пройсс, яка була у спринті другою. Срібло вона отримала й у мас-старті, а золото виборола Селіна Гротіан з Німеччини.   

У загальному заліку Кубка світу впевнено лідирує Пройсс, яка має 565 очок. У найближчої переслідувачки Ельвіри Еберг зі Швеції 371 бал.  

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