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Головна Футбол Зірка "Реалу" після втрати ЗМ виграв нагороду FIFA The Best Awards

Зірка "Реалу" після втрати ЗМ виграв нагороду FIFA The Best Awards

Влад Дідусь
17 грудня, 2024 вiвторок
22:08
Футбол Вінісіус Жуніор

Ввечері вівторка, 17 грудня, у катарській Досі відбулась церемонія нагородження Best FIFA Football Awards 2024

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Найкращим гравцем року став бразильський нападник "Реала" Віннісіус Жуніор. У цьому році бразилець виграв разом з мадридцями Ла Лігу і Лігу чемпіонів. Тренер іспанців Карло Анчелотті натомість виграв нагороду найкращого фахівця.

"У дитинстві це здавалося неможливим. Коли я був маленьким, я бачив бідність і злочинність, і те, що я зміг потрапити сюди, дуже важливо для мене. Я хочу подякувати всім. Я хочу довго грати за "Реал". Також хочу подякувати "Фламенго", де я починав свою кар'єру", - сказав Вінісіус.

Бразилець випередив іспанця Родрі, який виграв цьогорічний "Золотий мʼяч". Цікаво, що всі представники України під час голосування обрали саме гравця "Манчестер Сіті".

FIFA The Best Awards 2024. Переможці номінацій

Найкращий футболіст: Вінісіус Жуніор ("Реал");

Найкраща футболістка: Айтана Бонматі ("Барселона");

Найкращий тренер: Карло Анчелотті ("Реал");

Найкращий тренер жіночих команд: Емма Хейз ("Челсі"/збірна США);

Найкращий голкіпер: Еміліано Мартінес ("Астон Вілла");

Найкращий воротар серед жінок: Алісса Ніхер ("Чикаго Ред Старз");

Найкращий гол: Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед");

Найкращий гол серед жінок: Марта (збірна Бразилії);

FIFA Fair Play Award: Тьяго Мая (Бразилія);

FIFA Fan Award: Гільєрме Гандра Моура (Бразилія).

Теги:
Новини
Спорт
Ліга чемпіонів
ФІФА
Золотий м'яч
Реал
Карло Анчелотті
Ла Ліга
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