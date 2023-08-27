Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бій Усик - Дюбуа розпочався після опівночі, 27 серпня, у польському Вроцлаві. На кону було звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньо боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації)

Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Даніель Дюбуа брудно пробив нижче пояса Олександра Усика. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти в тяму.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти".

Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.

Фото: Getty Images

Еспресо.TV провів текстову онлайн-трансляцію бою Усик - Дюбуа. Хронологію поєдинку можна прочитати за посиланням.

Як Усик та Дюбуа провели попередні поєдинки

Усик захищав пояси WBA, WBO та IBF. Дюбуа був володарем титулу "регулярного" чемпіона WBA.

До сьогодні 35-річний Усик виграв усі 20 поєдинків серед професіоналів. 25-річний Дюбуа здобув 19 перемог та зазнав 1 поразки. Її йому у 2020 році завдав інший британець - Джо Джойс.

Олександр Усик у двох попередніх боях переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії. У вересні 2021 року українець відібрав у нього чемпіонські титули у Лондоні, а в серпні минулого року здолав його у Джидді (Саудівська Аравія) у реванші.

Даніель Дюбуа у попередньому бою у грудні 2022 року нокаутував Кевіна Лерену з ПАР.

25 серпня боксери пройшли процедуру зважування. Вага Усика - 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.