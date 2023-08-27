Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом

Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом

27 серпня, 2023 неділя
01:19
Спорт

У ніч з 26 на 27 серпня український боксер Олександр Усик провів бій проти британця Даніеля Дюбуа

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бій Усик - Дюбуа розпочався після опівночі, 27 серпня, у польському Вроцлаві. На кону було звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньо боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації)

Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Даніель Дюбуа брудно пробив нижче пояса Олександра Усика. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти в тяму.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти".

Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.

Даніель Дюбуа

Фото: Getty Images

 

Еспресо.TV провів текстову онлайн-трансляцію бою Усик - Дюбуа. Хронологію поєдинку можна прочитати за посиланням.

Як Усик та Дюбуа провели попередні поєдинки

Усик захищав пояси WBA, WBO та IBF. Дюбуа був володарем титулу "регулярного" чемпіона WBA. 

До сьогодні 35-річний Усик виграв усі 20 поєдинків серед професіоналів. 25-річний Дюбуа здобув 19 перемог та зазнав 1 поразки. Її йому у 2020 році завдав інший британець - Джо Джойс. 

Олександр Усик у двох попередніх боях переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії. У вересні 2021 року українець відібрав у нього чемпіонські титули у Лондоні, а в серпні минулого року здолав його у Джидді (Саудівська Аравія) у реванші. 

Даніель Дюбуа у попередньому бою у грудні 2022 року нокаутував Кевіна Лерену з ПАР.    

25 серпня боксери пройшли процедуру зважування. Вага Усика - 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.

Україна
Польща
Бокс
Олександр Усик
Читайте також:
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
26 серпня, 2023 субота
Усик - Дюбуа: де та коли дивитися бій українця проти британця
Кирило Буданов
26 серпня, 2023 субота
"Моє щастя завжди зі мною": Буданов розповів, що дружина живе з ним у робочому кабінеті
Кирило Буданов
26 серпня, 2023 субота
У росіян лишився лише людський ресурс, - Буданов
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.81
    Купівля 37.81
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.04
    Продаж 42.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
27 серпня
01:36
Олександр Усик
Усик присвятив перемогу над Дюбуа ЗСУ та Україні
01:30
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Щоб уникнути мобілізації росіяни завдають собі каліцтва чи ховаються там, де їх не знають: розповідь полоненого мобіка
01:20
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою українця
2023, субота
26 серпня
23:56
Денис Берінчик
Берінчик переміг Їгіта в андеркарті бою Усика і нагадав світу: "Росія - агресор"
23:28
Ілюстрація. Херсон, наслідки обстрілу
Росія завдала удару по підприємству у Херсоні. Є постраждалий
23:03
Ексклюзив
путін путлер
Фейгін: Путін після знищення верхівки Вагнера ще більше ізолюється
23:00
Ексклюзив
Полонені росіяни, що повернулись по обміну 17 жовтня
"Один раз стрельнули з гранатомета, а ще кинули пару гранат": полонений росіянин описав підготовку тих, кого відправляють на передову
22:59
Ексклюзив
Максим Розумний: активи Пригожина перейдуть під контроль Генштабу РФ
22:55
пожежа
На Київщині пожежники врятували 5-річну дитину з палаючої квартири
22:06
білорусь солдати лукашенко
Білорусь звинуватила Україну у новій провокації на кордоні
21:41
Ексклюзив
путін, путлер
Після смерті Пригожина Путін втратив останні важелі впливу, - російський опозиціонер Пономарьов
21:33
фейк
Російська пропаганда поширює фейковий сюжет про антиукраїнський флешмоб у Польщі
21:15
Оновлено
на фото: наслідки зіткнення двох українських навчально-бойових літаків
На Житомирщині зіткнулись два українські навчально-бойові літаки: загинули три пілоти ЗСУ
21:07
Володимир Зеленський
Справжня міцність є лише у тих держав, які уміють захищати власне небо та шанують авіацію, - Зеленський
20:59
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Ломаченко приїхав на бій Усик - Дюбуа у Вроцлав
20:37
міністр оборони України Олексій Резніков
"Це не клопіт України". Резніков відреагував на скандал із зимовою формою та висловився щодо ціни
20:32
У Краматорську внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено газові мережі
20:16
Ексклюзив
Путін
Фейгін вважає, що після Путіна почнеться хаос і розпад РФ
20:15
На фото біженці з України
Українські біженці зможуть отримати посвідку на проживання у Новій Зеландії
20:12
Лассіна Траоре, Шахтар
"Полісся" розтрощило "Олександрію: результати та розклад усіх матчів 5-го туру УПЛ
20:02
OPINION
Олексій Біловол
Весна 2024 стане останньою путінською весною
19:54
Ексклюзив
Мі-8 ВКС РФ
Військовий експерт Світан розповів, як надалі використають російський Мі-8, екіпаж якого прилетів на базу ЗСУ
19:50
В Індії у вагоні потяга вибухнув газовий балон: загинули 9 людей
19:21
SpaceX відправила на МКС астронавтів з чотирьох різних країн
SpaceX відправила на МКС астронавтів з чотирьох різних країн
19:01
Ексклюзив
ЗСУ
Українські війська, безсумнівно, увійдуть до Криму, - полковник Ґрант
19:01
ЗСУ війна фронт
Армія РФ намагалася наступати на трьох напрямках, на фронті відбулося 38 боєзіткнень, - Генштаб
19:00
Ексклюзив
на фото: Роман Хвостов
Російський військовополонений: Повернувшись додому, я б відрубав собі пару пальців, щоб мене більше не мобілізували
18:57
Ексклюзив
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП
Юрист пояснив, чому необхідно ліквідувати систему територіальних центрів комплектування
18:48
Вибух у Судані
У столиці Судану біля президентського палацу пролунав потужний вибух
18:43
Кирило Буданов
У росіян лишився лише людський ресурс, - Буданов
18:30
Незламна. Волонтерка із Запоріжжя Тетяна Дроботя
Український мурал на "Будинку Москви" у Вільнюсі: будівлю знесуть, стінопис виставлять на аукціон, а на новому місці створять неофреску "Незламна"
18:24
Оновлено
ДТП
В Італії автобус із українцями потрапив у ДТП: 15 постраждалих, 4 - у важкому стані
18:16
обстрілял Херсонщини
Росіяни вдарили по Херсону: поранено двох жінок
18:09
Папа Римський
Папа Римський закликав російську молодь "сіяти зерна примирення"
18:04
Джастін Трюдо
"Країни G7 і НАТО завжди знали, що це буде тривалий процес": прем'єр Канади про контрнаступ ЗСУ
18:03
OPINION
Анатолій Амелін
Здається, ми глибоко хворі й не лікуємось... Але є рішення
17:53
Тоні Радакін, Валерій Залужний і Крістофер Каволі
Після наради з керівниками штабів НАТО й Британії Залужний вирішив зосередитися на прориві до Азовського моря, - The Guardian
17:40
Південна Корея
У Південній Кореї виступили проти викиду очищеної води з Фукусіми: у акції протесту взяли участь близько 50 тис. людей
16:37
Ексклюзив
ПВК "Вагнер"
Військовий експерт Снєгирьов вважає, що ватажків Вагнера вивели в тінь: Відбувається операція "прикриття"
16:32
Кирило Буданов
Кримчанам не слід боятися допомагати ЗСУ, а тим, хто наробив дурниць, краще виїхати, - Буданов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV