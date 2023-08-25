Усик - Дюбуа: відбулася фінальна процедура зважування - українець суттєво легший за британця
Сьогодні, 25 серпня, чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа провели офіційну процедуру зважування
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 26 серпня, у польському Вроцлаві відбудеться бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа за титул чемпіона WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі.
Напередодні боксери провели офіційну процедуру зважування напередодні бою. Вага Усика - 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.
Транслятором бою є Megogo.
- Олександр Усик після поєдинку проти Даніеля Дюбуа планує провести бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі.
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