Це наш обов'язок: Промоутер розкрив плани Усика після бою з Дюбуа
Олександр Усик після поєдинку проти Даніеля Дюбуа планує провести бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі
Про це розповів промоутер українського боксера Олександр Красюк в інтерв'ю BBC.
За його словами, Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі зобов'язані провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, адже на цей поєдинок чекають усі прихильники боксу в світі.
"Наш обов’язок - провести цей бій. Весь світ хоче побачити цей поєдинок. Люди, які нічого не знають про бокс, хотіли б побачити бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі вперше в епоху чотирьох поясів", - сказав Красюк.
Він пообіцяв зробити все від нього залежне, аби Усик та Ф'юрі нарешті зустрілися на рингу.
"Я можу пообіцяти вам і усім вболівальникам у світі, що зроблю все від мене залежне, аби цей бій відбувся", - розповів Красюк.
Коли наступні бої Усика та Ф'юрі
Олександр Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Українець проведе наступний бій 26 серпня у Вроцлаві (Польща) проти британця Даніеля Дюбуа.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). В наступному поєдинку британець 28 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) зустрінеться з бійцем змішаних єдиноборств, ексчемпіоном UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Френсісом Нганну із Франції.
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