Про це повідомляє Еспресо.TV.

Другий бій Усик - Джошуа проходив у ніч з 20 на 21 серпня у Джидді (Саудівська Аравія). Поєдинок тривав усі 12 раундів.

Українець захищав титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також сперечалися за вакантний пояс журналу The Ring.

На бій Олександр Усик вийшов у жовто-синій футболці з написом "Colors of freedom" і під пісню Василя Жадана "Браття". На шортах боксера було написане ім'я дружини - Катерина.

Протягом усього поєдинку місцева публіка підтримувала українця та скандувала "Усик" і "Україна".

Усі фото - Getty Images

Обоє боксерів активно почали бій та обрали близьку дистанцію для бою. Ентоні Джошуа виглядав сміливіше та потужніше порівняно з минулим поєдинком, але ситуація у ринзі на початку бою виглядала рівною.

У 5-му раунді Джошуа порушив боксерські правила і завдав удару нижче пояса Усика. Рефері на деякий час зупинив бій, аби українець прийшов до норми.

До середини бою британець заволодів ситуацією у ринзі, але Усику вдавалось відповідати серіями хороших ударів.

У 6-му раунді Джошуа зумів притиснути Усика до канатів, але українцю вдалось швидко вислизнути та відповів влучною двійкою.

Поєдинок зупиняли у 8-му раунді. На ринзі було занадто слизько і довелось витерти покриття. Після цього Джошуа показав дуже потужну фізичну форму і випустив серію гарматних ударів в тулуб українця.

В 9-му раунді історія повторилась. Джошуа продовжив тиснути на Усика та завдавати надпотужних ударів по українцю, притискати Олександра до канатів.

У 10-му раунді Усик зібрався силами і провів чимало хороших ударів по Джошуа, але між тим британець вкотре вдарив українця нижче пояса.

В 11-му раунді Усик знову опинився біля канатів після ударів Джошуа, хоч протягом раунду і виглядав досить активно, але не зумів протидіяти контратакам британця.

В середині фінального раунду Ентоні Джошуа ледь не впав, але вперся на Олександра Усика і спер його на канати. Після цього українець провів серію класних ударів.

Переможця визначали судді. І роздільним рішенням суддів 113-115, 115-113, 116-112 - Олександра Усика визнали кращим.

Ентоні Джошуа не погодився з рішенням суддів і у мікрофон вигукував, що саме він повинен був перемогти, а не Усик.

Хоча після цього і дав знак поваги Усику, що українець попри війну зумів налаштуватись і захистити титули.

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