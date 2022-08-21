Усик переміг Джошуа і захистив титули WBO, WBA та IBF
Українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Другий бій Усик - Джошуа проходив у ніч з 20 на 21 серпня у Джидді (Саудівська Аравія). Поєдинок тривав усі 12 раундів.
Українець захищав титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також сперечалися за вакантний пояс журналу The Ring.
На бій Олександр Усик вийшов у жовто-синій футболці з написом "Colors of freedom" і під пісню Василя Жадана "Браття". На шортах боксера було написане ім'я дружини - Катерина.
Протягом усього поєдинку місцева публіка підтримувала українця та скандувала "Усик" і "Україна".
Усі фото - Getty Images
Обоє боксерів активно почали бій та обрали близьку дистанцію для бою. Ентоні Джошуа виглядав сміливіше та потужніше порівняно з минулим поєдинком, але ситуація у ринзі на початку бою виглядала рівною.
У 5-му раунді Джошуа порушив боксерські правила і завдав удару нижче пояса Усика. Рефері на деякий час зупинив бій, аби українець прийшов до норми.
До середини бою британець заволодів ситуацією у ринзі, але Усику вдавалось відповідати серіями хороших ударів.
У 6-му раунді Джошуа зумів притиснути Усика до канатів, але українцю вдалось швидко вислизнути та відповів влучною двійкою.
Поєдинок зупиняли у 8-му раунді. На ринзі було занадто слизько і довелось витерти покриття. Після цього Джошуа показав дуже потужну фізичну форму і випустив серію гарматних ударів в тулуб українця.
В 9-му раунді історія повторилась. Джошуа продовжив тиснути на Усика та завдавати надпотужних ударів по українцю, притискати Олександра до канатів.
У 10-му раунді Усик зібрався силами і провів чимало хороших ударів по Джошуа, але між тим британець вкотре вдарив українця нижче пояса.
В 11-му раунді Усик знову опинився біля канатів після ударів Джошуа, хоч протягом раунду і виглядав досить активно, але не зумів протидіяти контратакам британця.
В середині фінального раунду Ентоні Джошуа ледь не впав, але вперся на Олександра Усика і спер його на канати. Після цього українець провів серію класних ударів.
Переможця визначали судді. І роздільним рішенням суддів 113-115, 115-113, 116-112 - Олександра Усика визнали кращим.
Ентоні Джошуа не погодився з рішенням суддів і у мікрофон вигукував, що саме він повинен був перемогти, а не Усик.
Хоча після цього і дав знак поваги Усику, що українець попри війну зумів налаштуватись і захистити титули.
- 14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.
- На процедурі зважування Олександр Усик виявився легшим від Ентоні Джошуа на 10,4 кг.
- 20 серпня стало відомо, що одним із суддів бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа буде українець Віктор Фесечко.
- 20 серпня промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що найскладнішими для українського боксера будуть перші шість раундів поєдинку проти Ентоні Джошуа.
- Усик у вишиванці прибув на чемпіонський бій з Джошуа, а Ломаченко у футболці "Ісус Христос - Переможець" приїхав підтримати українця.
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