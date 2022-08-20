Бій Усик - Джошуа судитиме українець
Одним із суддів бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа буде українець Віктор Фесечко
Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у twitter.
За його інформацією, Фесечко буде одним із трьох суддів, які вестимуть рахунок. Разом з українцем бій судитимуть британець Стів Грей та американець Гленн Фельдман. Рефері в рингу працюватиме пуерториканець Луїс Пабон.
Усик та Джошуа зустрічаються у Джидді (Саудівська Аравія). Українець захищатиме титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також посперечаються за вакантний пояс журналу The Ring.
В Україні бій можна буде подивитися у розділі "Спорт" у застосунку та на сайті MEGOGO. Також поєдинок транслюватимуть канали Суспільного мовлення та 2+2. Поєдинок між Усиком та Джошуа стартує о 00:56.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою.
- 14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.
- На процедурі зважування Олександр Усик виявився легшим від Ентоні Джошуа на 10,4 кг.
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