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Бій Усик - Джошуа судитиме українець

20 серпня, 2022 субота
11:11
Спорт Усик - Джошуа

Одним із суддів бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа буде українець Віктор Фесечко

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у twitter

За його інформацією, Фесечко буде одним із трьох суддів, які вестимуть рахунок. Разом з українцем бій судитимуть британець Стів Грей та американець Гленн Фельдман. Рефері в рингу працюватиме пуерториканець Луїс Пабон.

Усик та Джошуа зустрічаються у Джидді (Саудівська Аравія). Українець захищатиме титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також посперечаються за вакантний пояс журналу The Ring. 

В Україні бій можна буде подивитися у розділі "Спорт" у застосунку та на сайті MEGOGO. Також поєдинок транслюватимуть канали Суспільного мовлення та 2+2. Поєдинок між Усиком та Джошуа стартує о 00:56.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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