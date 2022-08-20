Усик - Джошуа: онлайн-трансляція бою
У суботу, 20 серпня, Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку українця Олександра Усика проти британця Ентоні Джошуа
Усик та Джошуа зустрічаються у Джидді (Саудівська Аравія). Українець захищає титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також сперечаються за вакантний пояс журналу The Ring.
В Україні бій можна подивитися у розділі "Спорт" у застосунку MEGOGO. Також поєдинок транслюватимуть канали Суспільного мовлення та 2+2.
Поєдинок між Усиком та Джошуа розпочнеться о 00:56.
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