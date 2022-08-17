Букмекери назвали фаворита бою Усик - Джошуа
Букмекери вважають українця Олександра Усика фаворитом у бою проти британця Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Еспресо.TV
Провідні букмекерські контори пропонують на перемогу Усика коефіцієнт 1,57, на виграш Джошуа дають 2,95, на нічию, яка також дозволить зберегти титули українцю - 17,00.
На дострокову перемогу Усика пропонують 3,00, шанси на те, що Джошуа нокаутує українця оцінюються у 3,50.
Поставити на перемогу чинного чемпіона за очками можна з коефіцієнтом 2,65, на те що суддівським рішенням виграє британець - 7,00.
Бій Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія)
Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця.
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14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.
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