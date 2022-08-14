Про це повідомляє The Ring.

Пояс чемпіона світу в надважкій вазі за версією The Ring став вакантним після того, як його попередній володар британець Тайсон Ф'юрі підтвердив, що вирішив завершити кар'єру.

Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

Тайсон Ф'юрі провів останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта. Одразу після перемоги він оголосив, що завершує кар'єру. Попри це, точилися розмови про те, що чемпіон за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти переможця поєдинку між українцем Олександром Усиком та Ентоні Джошуа з Великої Британії.

Проте, 13 серпня Тайсон Ф'юрі повідомив Всесвітній боксерській раді, що завершив кар'єру.

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