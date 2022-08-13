Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман у twitter.

За його словами, під час особистої розмови Тайсоном Ф'юрі підтвердив, що вирішив завершити кар'єру.

"Щойно закінчилася зворушлива відеоконференція з Тайсоном Ф'юрі, під час якої він підтвердив, що завершив кар'єру. Ми повністю підтримуємо його рішення. Кожен боксер мріє піти непереможеним та стати чемпіоном світ за версією WBC. Наша організація незабаром підготує прощальний захід", - написав Сулейман.

Таким чином, незабаром пояс WBC стане вакантним. Тайсон Ф'юрі. ймовірно, отримає звання почесного чемпіона, який дозволяє негайно провести бій за титул у разі відновлення кар'єри.

Тайсон Ф'юрі провів останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта. Одразу після перемоги він оголосив, що завершує кар'єру. Попри це, точилися розмови про те, що чемпіон WBC проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти переможця поєдинку між українцем Олександром Усиком та Ентоні Джошуа з Британії.

Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

10 серпня повідомлялося, що Тайсон Ф'юрі має намір провести бій з Дереком Чісорою, а потім зустрітися з переможцем поєдинку між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb