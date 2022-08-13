English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Ф'юрі вирішив відмовитися від чемпіонського титулу WBC

Ф'юрі вирішив відмовитися від чемпіонського титулу WBC

13 серпня, 2022 субота
09:47
Спорт Тайсон Ф'юрі

Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі повідомив Всесвітній боксерській раді, що завершив кар'єру

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман у twitter.  

За його словами, під час особистої розмови Тайсоном Ф'юрі підтвердив, що вирішив завершити кар'єру. 

"Щойно закінчилася зворушлива відеоконференція з Тайсоном Ф'юрі, під час якої він підтвердив, що завершив кар'єру. Ми повністю підтримуємо його рішення. Кожен боксер мріє піти непереможеним та стати чемпіоном світ за версією WBC. Наша організація незабаром підготує прощальний захід", - написав Сулейман.

Таким чином, незабаром пояс WBC стане вакантним. Тайсон Ф'юрі. ймовірно, отримає звання почесного чемпіона, який дозволяє негайно провести бій за титул у разі відновлення кар'єри.  

Тайсон Ф'юрі провів останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта. Одразу після перемоги він оголосив, що завершує кар'єру. Попри це, точилися розмови про те, що чемпіон WBC проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти переможця поєдинку між українцем Олександром Усиком та Ентоні Джошуа з Британії. 

Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Читайте також:
12 серпня, 2022 п'ятниця
У Кременчуку чули вибухи. Тривоги не було
11 серпня, 2022 четвер
Військовий публічно розкрив стратегічну для ЗСУ інформацію, ведеться слідство, - Ганна Маляр
карта Херсон Миколаїв 8.10.22
11 серпня, 2022 четвер
У битву за сам Миколаїв ворог піде в останній момент, бо для нього привабливіше взяти повністю регіон, - полковник СБУ Костенко
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.78
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
13 серпня
11:11
Фінляндія
Фінляндія візьме участь у відбудові житлової інфраструктури Чернігівщини
11:06
Близько 90 канадських військових вирушили у Велику Британію, щоб навчати українських солдатів
11:03
Аеродром Зябровка, Білорусь
Оприлюднено супутникові знімки наслідків вибухів на аеродромі Зябровка в Білорусі
10:59
вбивство діти війна
Кількість поранених дітей унаслідок повномасштабної війни РФ проти України зросла до понад 711
10:51
Попасна
На Луганщині до опалювального сезону жодне окуповане місто не готове, - Гайдай
10:37
Туреччина
У першому півріччі Туреччина експортувала до РФ товарів найбільше за останні вісім років
10:22
Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш
Рішення припинити видачу віз росіянам треба прийняти на рівні ЄС, - прем’єр Латвії
10:22
Ліонель Мессі
У Франції пояснили, чому Мессі немає серед номінантів на "Золотий м'яч"
10:10
Оновлено
Харків, обстріл
У Харкові вночі пролунали вибухи, пошкоджено коледж
10:03
окупанти
На Луганщині окупанти випитують у місцевих дані чоловіків призовного віку в обмін на їжу й чергують біля під'їздів
09:57
Ентоні Блінкен
Дежсекретар США відреагував на заяви окупантів про "суд" над полоненими іноземцями
09:56
Ексклюзив
Віктор Ягун
Я не вірю в російську агентуру: "прослушка", яку знайшли у Портникова, схожа на апаратуру, яку використовують служби України, - Ягун
09:38
За добу ЗСУ ліквідували 200 російських військових, сім танків та один БПЛА ворога
09:36
Луганщина
Росіяни били по Луганщині з авіації, артилерії й ракетами. ЗСУ знешкодили їхніх розвідників
09:27
Ексклюзив
Сергій Згурець
ЗСУ здійснюють операцію "Буря в степу": наразі триває етап локалізації району бойових дій, - Згурець
09:21
Олексій Резніков
Резніков закликав учасників "Рамштайну" утворити міжнародні групи, що займатимуться конкретними кейсами російських воєнних злочинів
09:20
ураження Антонівський міст ефір Згурця 19.07.22
Розвідка Британії з'ясувала, як РФ діятиме після пошкодження мостів на Херсонщині
09:03
Дана Ярова
"Офіс президента думає про дострокові вибори й активно над ними зараз працює”, - волонтерка Дана Ярова
08:53
Павло Кириленко
На Донеччині окупанти за добу вбили 5 цивільних, поранили ще 35
08:46
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 серпня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
08:38
Нікополь
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли з "градів" будинки, дитсадок, лінії електропередачі
08:33
Александар Вучич
Вучич пояснив, чому Сербія не запроваджує санкції проти РФ
08:07
МЗС РФ
У МЗС РФ пригрозили США наслідками визнання Росії спонсором тероризму
08:07
Микола Княжицький
Хто і чому прослуховує журналіста Віталія Портникова
08:01
Ексклюзив
В’ячеслав та Олександр Богуслаєві
Катарські дари, підмосковні лосі і гвинтокрили для ФСБ: як під час війни живе сімейство Богуслаєвих і Ко
07:34
ЗСУ, ракета, РСЗВ
ЗСУ відбили штурм окупантів на трьох напрямках, - Генштаб
06:47
путін шойгу автомат
ISW вказав на ознаки підготовки РФ до тривалої війни
06:24
Дональд Трамп
Трамп прокоментував вилучення з його маєтку секретних документів
05:57
долар євро валюта обмін
Кредитний рейтинг України опустився до "обмеженого дефолту", - Fitch і S&P
05:34
Іран
Іран готовий прийняти пропозиції ЄС щодо ядерної угоди, але з умовами
05:11
Салман Рушді
Письменник Салман Рушді важко поранений: пошкоджено око, рука та печінка
04:48
Машина комплексу Искандер потрапила в ДТП
У Краснодарському краї РФ в ДТП потрапило авто комплексу "Искандер"
04:48
Краматорськ
Кількість жертв обстрілу Краматрська зросла до трьох
04:25
путлер шойгу
Єдності Заходу та опір України перевершили очікування, а Росія провалилась в усіх аспектах, - очільник розвідки Британії
04:02
ЗСУ
Вони зуміли зробити те, що нам здавалось неможливим: Пентагон оцінив дії ЗСУ у війні з Росією на 12 за 10-бальною шкалою
03:17
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН визначив координатора вивезення зерна з портів України
02:54
Запоріжжя
Внаслідок вечірнього обстрілу Запоріжжя загинула 71-річна бабуся, ще 2 людей поранено
02:31
На фото Каховська ГЕС
ЗСУ вивели з ладу міст дамби у Новій Каховці та завдали 5 авіаударів по ворогу, - ОК "Південь"
02:06
Київ прапор україна
У новому навчальному році у Києві відмовились від уроків російської та викладання цією мовою
01:43
Starlink
SpaceX вивела на орбіту ще 46 інтернет-супутників Starlink
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV