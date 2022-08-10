English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Усик на прицілі: промоутер анонсував гучне повернення Ф'юрі на ринг

Усик на прицілі: промоутер анонсував гучне повернення Ф'юрі на ринг

10 серпня, 2022 середа
10:50
Спорт Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора (ліворуч)

Чемпіон світу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі має намір провести бій з Дереком Чісорою, а потім зустрітися з переможцем поєдинку між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа

Про це повідомляє vRINGe

"Ф'юрі не просто так анонсував камбек і третій бій з Дереком Чісорою. Цим він дав зрозуміти, що його цікавить переможець реваншу між Усиком та Джошуа. І він обов'язково з ним зустрінеться в рингу. Мені хотілося б, щоб переміг Джошуа. Хочу побачити його бій з Тайсоном. Але так каже моє серце. А мій розум ставить на Усика. Не здивуюсь, якщо він переможе достроково", - сказав Воррен та додав, що поєдинок Ф'юрі - Чісора може відбутися у грудні 2022 року. 

Британці раніше зустрічалися двічі. У 2011 році Ф'юрі переміг за очками, а за три роки нокаутував Чісору.  

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). 24 квітня після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він вкотре заявив, що завершує кар'єру. 

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

  • 18 липня Тайсон Ф'юрі пообіцяв провести поєдинок з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Читайте також:
Реджеп Ердоган
7 серпня, 2022 неділя
Ердоган після переговорів у Сочі скасував спільні пресконференцію та вечерю з Путіним, - ЗМІ
вибухи в районі авіабази росіян
9 серпня, 2022 вiвторок
У Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі
Затримання
8 серпня, 2022 понедiлок
Готували вбивство міністра оборони й очільника розвідки: на Волині затримали кілерів спецслужб РФ
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.76
    Купівля 38.76
    Продаж 39.73
  • EUR
    Купівля 39.11
    Продаж 40.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
10 серпня
11:35
Вибухи в Криму
Втрачені Росією минулої доби 9 літаків було знищено ударом по аеродрому в Криму, - Повітряні сили ЗСУ
11:29
Ексклюзив
Крим- це Україна
Ударами по Криму Росії "вирвали ікла" ядерного шантажу, - політтехнолог Загородній
11:24
Ексклюзив
Віктор Бобиренко
Україна може рекомендувати світу ввести візовий режим з РФ і видавати візи вибірково, - політолог Бобиренко
11:23
Верховна Рада
Рада продовжить термін дії воєнного стану та мобілізації, - нардеп Железняк
11:23
У російському Єйську сталася масштабна пожежа, радник мера Маріуполя заявив про горіння нафтобази
11:03
окупант
"Не меняют нас, них*ра": окупант на Херсонщині скаржиться, що їх не відправляють на ротації, - перехоплення розмови
10:59
У магазинах Японії товар на полиці викладатимуть роботи
10:51
обстріл
Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії, мінометів і гранатометів: понад 30 "прильотів"
10:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 10 серпня: ціни на долар і євро
10:17
С-300
Окупанти через Маріуполь переміщують установки С300 в Донецькому напрямку
10:08
книги
Українські юристи закликали Зеленського підписати закон про заборону імпорту російських книг: держава зобов’язана вживати заходів з відсічі ворогу
10:08
Ексклюзив
Сергій Згурець
Вибухи в Криму - важливий фактор, який впливатиме на психологічний стан росіян, - Сергій Згурець
09:53
Оновлено
Кількість загиблих від російських обстрілів Нікопольського району зросла до 13. У лікарні Марганця померли ще двоє цивільних
09:49
SpaceX вивела на орбіту ще 52 супутники Starlink
09:41
Сергій Сидорчук (ліворуч)
"Динамо" втратило на матч ЛЧ з "Бенфікою" двох ключових футболістів
09:39
Оновлено
Миколаїв
Росіяни гатили із РСЗВ по Миколаєву: є поранені
09:30
Інфографіка
втрати окупантів
Близько 160 військових, 9 літаків і 15 танків: втрати Росії за 9 серпня
09:08
На Харківщині росіяни обстріляли будинки, гаражі, спричинили пожежі та поранили жінку
08:54
РФ формує новий армійський корпус для участі у війні проти України, - британська розвідка
08:48
Росія щодня продукує нові фейки
На Миколаївщині тероборонівці "вигнали хворих і обладнали склад зброї у туберкульозному диспансері", - новий фейк від роспропаганди
08:44
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 705
08:30
Микола Княжицький
Українська освіта і Франко
08:27
голова Донецкої ВА Павло Кириленко
На Донеччині окупанти за добу вбили двох мирних мешканців, поранили ще 6
08:20
Фуміо Кісіда
Уряд Японії пішов у відставку
08:16
окупанти
Ворог намагається відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, точаться бої у напрямку Гусарівки, - Генштаб ЗСУ
08:01
Ексклюзив
Герої України: Про смерть чоловіка дізналась з інтернету, а тіло не може поховати і досі – дружина азовця Олексія Яніна про життя і загибель воїна
07:50
Вибухи в Криму
"Цур наше місце": українські компанії та ЗМІ відреагували на вибухи в Криму і "забивають" місця для офісів
07:48
"Реал" святкує перемогу в ЛЧ
"Реал" - "Айнтрахт": де та коли дивитися матч за Суперкубок УЄФА
07:33
Оновлено
ППО збила ракету
На Запоріжжі росіяни вбили жінку й обстріляли будинки. ЗСУ збили три російські ракети
07:27
Мірча Луческу
Луческу розповів, завдяки чому "Динамо" перемогло "Штурм" у Лізі чемпіонів
07:11
Держкіно Державне агентство України з питань кіно
Асоціація European Film Agency Directors проголосувала за вступ до неї Держкіно
06:20
окупанти
ISW: Росія використовує лідерів етнічних меншин для формування добровольчих підрозділів
05:57
Twitter
У США ексспівробітника Twitter засудили за шпигунство на користь Саудівської Аравії
05:49
Динамо, Ліга чемпіонів
Визначились усі пари плей-офф кваліфікації ЛЧ
05:33
Вибухи в Криму
ISW пояснив, чому кремль не звинувачує Київ у вибухах в Криму
05:13
Динамо, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
04:31
путін
Росія проводить навчання на іранських безпілотниках і має намір придбати їх для війни в Україні, - CNN
02:26
Динамо, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: з ким у плей-офф кваліфікації зустрінеться "Динамо"
02:15
Крилата ракета
Росія тримає напоготові 16 крилатих ракет у Чорному морі
02:06
Авіація ЗСУ
ЗСУ влучили в 2 опорні пункти РФ у 40 км від Херсону
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV