Про це повідомляє vRINGe.

"Ф'юрі не просто так анонсував камбек і третій бій з Дереком Чісорою. Цим він дав зрозуміти, що його цікавить переможець реваншу між Усиком та Джошуа. І він обов'язково з ним зустрінеться в рингу. Мені хотілося б, щоб переміг Джошуа. Хочу побачити його бій з Тайсоном. Але так каже моє серце. А мій розум ставить на Усика. Не здивуюсь, якщо він переможе достроково", - сказав Воррен та додав, що поєдинок Ф'юрі - Чісора може відбутися у грудні 2022 року.

Британці раніше зустрічалися двічі. У 2011 році Ф'юрі переміг за очками, а за три роки нокаутував Чісору.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). 24 квітня після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він вкотре заявив, що завершує кар'єру.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

18 липня Тайсон Ф'юрі пообіцяв провести поєдинок з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.

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