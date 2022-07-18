Про це повідомляє BoxingNews24.

"Джошуа знову програє Усику, а після цього вони попросять мене повернутися. І я скажу: йдіть до біса, я завершив кар'єру. І тоді вони почнуть мене благати. І я повернуся для бою з Усиком. Хоча це дорого їм коштуватиме. Якщо ж Джошуа переможе, то я повернуся і нокаутую його", - сказав Ф'юрі.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). 24 квітня після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він вкотре заявив, що завершує кар'єру.

21 червня Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш в Олександра Усика.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb