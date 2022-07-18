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Ф'юрі пообіцяв відновити кар'єру заради бою з Усиком

18 липня, 2022 понедiлок
15:56
Спорт Тайсон Ф'юрі (ліворуч), Боб Арум та Олександр Усик (позаду)

Британський боксер Тайсон Ф'юрі пообіцяв провести поєдинок з переможцем реваншу між його співвітчизником Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком

Про це повідомляє BoxingNews24.  

"Джошуа знову програє Усику, а після цього вони попросять мене повернутися. І я скажу: йдіть до біса, я завершив кар'єру. І тоді вони почнуть мене благати. І я повернуся для бою з Усиком. Хоча це дорого їм коштуватиме. Якщо ж Джошуа переможе, то я повернуся і нокаутую його", - сказав Ф'юрі.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). 24 квітня після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він вкотре заявив, що завершує кар'єру. 

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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