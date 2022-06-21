Про це він заявив у інтерв'ю каналу Гарета Девіса в YouTube.

"У надважкій вазі достатньо одного удару. Минулий бій не був одностороннім – на обличчі Усика були розсічення. Очевидно, що Джошуа може завдати одного удару, але Усик занадто розумний, швидкий та малий для нього. А ще він – шульга", - сказав Ф'юрі.

Він додав, що через співпрацю з новим тренером Робертом Гарсією, британець стане ще вразливішим для Усика.

"Думаю, співпраця з Робертом Гарсією, який намагається зробити його агресивним, зробить Джошуа ще більш вразливим до ударів Усика. Я не бачу як він переможе. Усик занадто хороший боксер для Джошуа. Він не зможе пресингувати його впродовж усіх 12 раундів, втягти в бійку та нокаутувати", - переконаний Ф'юрі, який є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

17 червня стало відомо, що другий бій між Усиком та Джошуа відбудеться 20 серпня.

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