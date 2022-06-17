Про це повідомляє ESPN.

Другий бій Усика та Джошуа пройде у місті Джедда, в Саудівській Аравії. Спершу поєдинок планувався на липень, але все ж боксери вийдуть на ринг 20 серпня. Гонорар поділять навпіл – 50 на 50.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації)у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

Перший бій закінчився перемогою Усика за підсумками 12 раундів.

31 травня стало відомо, що другий поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії.

14 червня промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що британський боксер, у разі перемоги над українцем Олександром Усиком, у грудні 2022 року зустрінеться зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.

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