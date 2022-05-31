Джошуа погодився на головну вимогу Усика щодо бою-реваншу
Другий поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії
Про це повідомляє BoxingNews24.
За словами промоутера британця Едді Хірна, бій відбудеться у Саудівській Аравії, а робочою датою є 23 липня.
"Бій відбудеться в Саудівській Аравії. З датою можливе перенесення на один-два тижні, адже нам потрібен час для повноцінної розкрутки події. Але у будь-якому випадку бій точно відбудеться, обидві сторони погодились на всі умови. Ми завершуємо роботу з документами. Про остаточну дату незабаром ви дізнаєтеся з офіційного повідомлення", – сказав Хірн.
Таким чином, Джошуа виконав головну вимогу Усика. Хірн раніше заявив, що українець нізащо не погодиться провести реванш у Британії, оскільки втратить передбачену контрактом виплату за організацію поєдинку та заробить вдвічі менше грошей.
Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.
- 12 квітня стало відомо, що Олександр Усик відмовився проводити другий поєдинок проти Ентоні Джошуа у Великій Британії.
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