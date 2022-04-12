Усик відмовився битися з Джошуа у Великій Британії
Український боксер Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти британця Ентоні Джошуа у Великій Британії
Про це заявив промоутер британця Едді Хірн, повідомляє Mirror.
За його словами, Усик нізащо не погодиться провести реванш у Британії, оскільки втратить передбачену контрактом виплату за організацію поєдинку та заробить вдвічі менше грошей.
"Ми хочемо провести бій у Лондоні, це було б великою перевагою для Джошуа, але виплата за право організувати поєдинок генерує вдвічі більше грошей. Усик нізащо не дозволить влаштувати бій у Лондоні. У нас є низка пропозицій та дат. Наразі ми вивчаємо контракти. Подивимося, де відбудеться бій, але гадаю, що за два тижні ми з усім розберемося", – сказав Хірн.
Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.
- 8 квітня інсайдер Ден Рафал заявив, що другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня.
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