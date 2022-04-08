Авторитетний журналіст назвав нову дату бою Усик - Джошуа
Другий бій між чемпіоном WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня
Про це журналіст Ден Рафаель повідомив у своєму Twitter.
"Поєдинок-реванш між об’єднаним чемпіоном у суперважкій вазі Олександром Усиком і колишнім дворазовим володарем чемпіонського титулу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, який планувався на 25 червня, ймовірно, не відбудеться. Натомість поєдинок запланований на 23 липня, повідомляє джерело, яке знає дату", – написав Рафаель.
Після початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року боксер заявив, що РФ розв'язала війну проти українського народу та вступив до лав тероборони.
Врешті Усик вирішив залишити Україну та виїхав до Чехії, де розпочав підготовку до реваншу проти британця Ентоні Джошуа.
Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.
- Нагадаємо, 25 березня Усик заявив, що проведе бій проти Джошуа.
- 5 квітня окупаційна влада Криму вирішила позбавити українського боксера Олександра Усика відзнаки "За вірність обов'язку".
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