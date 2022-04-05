Втратив моральне право: Окупаційна влада Криму "покарала" Усика за правду про війну РФ проти України

Про це заявив голова окупаційної державної ради республіки Крим Володимир Константинов, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, готується проєкт закону, за яким нагород та звань будуть позбавлені Олександр Усик, колишній прем'єр АР Крим Сергій Куніцин та експрезидент України Леонід Кучма.

"Держрада готує проєкт закону республіки Крим, у відповідність до якого ми позбавлятимемо державних нагород осіб, які втратили моральне право носити зазначені нагороди, у тому числі найвищі. Перші прізвища у цьому списку є. Кучма буде позбавлений звання "Почесний кримчанин", Куніцин та Усик — відзнаки "За вірність обов'язку", — сказав Константинов.

Олександр Усик народився у Сімферополі та неодноразово відвідував Крим після його окупації у 2014 році. Після початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року боксер заявив, що РФ розв'язала війну проти українського народу та вступив до лав тероборони.

Врешті Усик вирішив залишити Україну та виїхав до Чехії, де розпочав підготовку до реваншу проти британця Ентоні Джошуа.

Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.

Нагадаємо, 25 березня Усик заявив, що проведе бій проти Джошуа.

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