Так я більше допоможу своїй країні, ніж стоятиму в теробороні та бігатиму з автоматом Києвом, - Усик пояснив, чому виїхав з України і погодився на реванш з Джошуа

Про це Усик сказав у своєму відеозверненні в Instagram.



"Я прийняв рішення почати підготовку до матчу-реванш з Ентоні Джошуа. Таким чином я більше і краще допоможу своїй країні, ніж я стоятиму в теробороні і бігатиму з автоматом Києвом. Дуже велика кількість моїх близьких друзів зателефонувала мені та підтримала в цьому. Добра вам і щастя, радості та миру. Все буде Україна. Усім добра", – сказав Олександр Усик.



Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.



В Усика було юридичне право покинути Україну. В нього троє неповнолітніх дітей. На початку війни боксер вступив у тероборону.



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