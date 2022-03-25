Так я більше допоможу своїй країні, ніж стоятиму в теробороні та бігатиму з автоматом Києвом, - Усик пояснив, чому виїхав з України і погодився на реванш з Джошуа
Український боксер Олександр Усик заявив, що проведе бій проти британця Ентоні Джошуа, адже таким чином він більше допоможе нашій країні, ніж у теробороні
Про це Усик сказав у своєму відеозверненні в Instagram.
"Я прийняв рішення почати підготовку до матчу-реванш з Ентоні Джошуа. Таким чином я більше і краще допоможу своїй країні, ніж я стоятиму в теробороні і бігатиму з автоматом Києвом. Дуже велика кількість моїх близьких друзів зателефонувала мені та підтримала в цьому. Добра вам і щастя, радості та миру. Все буде Україна. Усім добра", – сказав Олександр Усик.
Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.
В Усика було юридичне право покинути Україну. В нього троє неповнолітніх дітей. На початку війни боксер вступив у тероборону.
- 27 лютого на тлі повномасштабного нападу РФ на Україну український боксер Василь Ломаченко долучився до Білгород-Дністровського батальйону тероборони на Одещині.
- 9 березня дружина боксера Катерина повідомила, що їхній будинок обстріляли кадировці.
- Нагадаємо, 20 березня Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали дозвіл залишити Україну заради проведення чемпіонських боїв.
- 21 березня промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що другий поєдинок британського боксера проти українця Олександра Усика відбудеться у червні 2022 року.
- 22 березня Василь Ломаченко відмовився залишати Україну заради поєдинку проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа.
- Після цього стало відомо, що український боксер Олександр Усик проведе бій проти британця Ентоні Джошуа.
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