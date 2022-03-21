Промоутер розповів, коли Усик проведе другий бій проти Джошуа
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що другий поєдинок британського боксера проти українця Олександра Усика відбудеться у червні 2022 року
Про це повідомляє talkSPORT.
За словами Хірна, він впевнений, що попри війну в Україні, наступним суперником Джошуа стане Усик, а сам поєдинок відбудеться у червні.
"AJ проти Усика зараз? Я думаю, що цей бій буде. Я справді думаю, що це бій відбудеться наступним і пройде в червні", – сказав Хірн.
Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.
- Нагадаємо, 20 березня Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали дозвіл залишити Україну заради проведення чемпіонських боїв
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