Промоутер розповів, коли Усик проведе другий бій проти Джошуа

Про це повідомляє talkSPORT.

За словами Хірна, він впевнений, що попри війну в Україні, наступним суперником Джошуа стане Усик, а сам поєдинок відбудеться у червні.

"AJ проти Усика зараз? Я думаю, що цей бій буде. Я справді думаю, що це бій відбудеться наступним і пройде в червні", – сказав Хірн.

Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.