Усику та Ломаченку дозволили залишити Україну заради чемпіонських поєдинків, - промоутер
Боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали дозвіл залишити Україну заради проведення чемпіонських боїв
Про це глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив у інтерв'ю Combat Sports on Fanatics View.
За його інформацією, обидва боксери отримали пропозицію від міністра культури Олександра Ткаченка залишити Україну, аби провести чемпіонські бої.
"Чудовий український уряд співпрацює з нами, якщо говорити про Ломаченка та Усика. Там розуміють неймовірну публічну цінність того, щоб вони залишили Україну, тренувалися та брали участь у титульних боях. Я сподіваюся, що війна незабаром закінчиться, але якщо ні, то доведеться повертатися до оборони. Так що я не знаю, чи приймуть вони пропозицію міністра культури України покинути країну і готуватися до боїв", – сказав Арум.
Олександр Усик має захищати титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у поєдинку проти британця Ентоні Джошуа.
Василь Ломаченко має зустрітися з австралійцем Джорджем Камбососом у бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
- 26 лютого Усик звернувся до президента країни-агресора Володимира Путін.
- 27 лютого на тлі повномасштабного нападу РФ на Україну український боксер Василь Ломаченко долучився до Білгород-Дністровського батальйону тероборони на Одещині.
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