Усику та Ломаченку дозволили залишити Україну заради чемпіонських поєдинків, - промоутер

Про це глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив у інтерв'ю Combat Sports on Fanatics View.

За його інформацією, обидва боксери отримали пропозицію від міністра культури Олександра Ткаченка залишити Україну, аби провести чемпіонські бої.

"Чудовий український уряд співпрацює з нами, якщо говорити про Ломаченка та Усика. Там розуміють неймовірну публічну цінність того, щоб вони залишили Україну, тренувалися та брали участь у титульних боях. Я сподіваюся, що війна незабаром закінчиться, але якщо ні, то доведеться повертатися до оборони. Так що я не знаю, чи приймуть вони пропозицію міністра культури України покинути країну і готуватися до боїв", – сказав Арум.

Олександр Усик має захищати титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у поєдинку проти британця Ентоні Джошуа.

Василь Ломаченко має зустрітися з австралійцем Джорджем Камбососом у бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).



26 лютого Усик звернувся до президента країни-агресора Володимира Путін.

27 лютого на тлі повномасштабного нападу РФ на Україну український боксер Василь Ломаченко долучився до Білгород-Дністровського батальйону тероборони на Одещині.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb