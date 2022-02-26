Усик - Путіну: "Не ставте нам жодних умов"
Український боксер, чемпіон світу Олександр Усик в суботу, 26 лютого 2022 року, звернувся до президента країни-агресора Володимира Путіна
Відео своєї заяви спортсмен виклав в інстаграмі, передає Еспресо.TV.
"Ви можете зупинити цю війну. Не ставте нам жодних умов, просто сядьте за стіл перемовин", - зазначив він.
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Також він звернувся з проханням до росіян.
"Якщо ми вважаємо одне одного братами, православними, не відпускайте своїх військових, не відпускайте своїх дітей до нашої країни!", - сказав боксер.
"Не воюйте з нами!", - наголосив Усик.
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