Усик - Путіну: "Не ставте нам жодних умов"

Відео своєї заяви спортсмен виклав в інстаграмі, передає Еспресо.TV.



"Ви можете зупинити цю війну. Не ставте нам жодних умов, просто сядьте за стіл перемовин", - зазначив він.



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Також він звернувся з проханням до росіян.



"Якщо ми вважаємо одне одного братами, православними, не відпускайте своїх військових, не відпускайте своїх дітей до нашої країни!", - сказав боксер.



"Не воюйте з нами!", - наголосив Усик.





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