Тільки капітуляція Росії, звільнення Криму та Донбасу, - Ада Роговцева застерегла від перемовин з ворогом

Про це вона заявила сьогодні, 26 лютого 2022 року, в себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.



"На нині, коли віддано стільки життів захисників нашої України, коли весь український народ об’єднався незалежно від поглядів, національностей, віросповідань, мови. Об‘єднався, долаючи підступного і хижого ворога. Ніяких перемовин з цим ворогом бути не може", - наголошує Роговцева.



Мисткиня просить чинну українську владу в жодному разі не "торгувати" Україною й не вертати державу "на коло запроданства".



"Не смійте торгувати нами! Не смійте вкотре вертати Україну на коло запроданства.



Тільки капітуляція росіян, звільнення окупованих територій України з Донбасом та Кримом.



Тільки Перемога", - підкреслила Ада Роговцева.





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