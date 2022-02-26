Тільки капітуляція Росії, звільнення Криму та Донбасу, - Ада Роговцева застерегла від перемовин з ворогом
Герой України, народна артистка України Ада Роговцева виступає категорично проти "Переяславської ради - 2022", як вона називає імовірний компроміс з країною-агресором
Про це вона заявила сьогодні, 26 лютого 2022 року, в себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.
"На нині, коли віддано стільки життів захисників нашої України, коли весь український народ об’єднався незалежно від поглядів, національностей, віросповідань, мови. Об‘єднався, долаючи підступного і хижого ворога. Ніяких перемовин з цим ворогом бути не може", - наголошує Роговцева.
Мисткиня просить чинну українську владу в жодному разі не "торгувати" Україною й не вертати державу "на коло запроданства".
"Не смійте торгувати нами! Не смійте вкотре вертати Україну на коло запроданства.
Тільки капітуляція росіян, звільнення окупованих територій України з Донбасом та Кримом.
Тільки Перемога", - підкреслила Ада Роговцева.
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