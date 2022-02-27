Ломаченко долучився до лав тероборони

Про це повідомив мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан.



За його словами, батальйон тероборони міста сформований і озброєний. Бійці охоронятимуть порядок у Білгород-Дністровському й не допустять диверсантів і мародерів.



"Разом із нами у теробороні Василь Ломаченко!", - зауважив Віталій Граждан.



Мер Білгород-Дністровського запевнив людей, що в місті все буде гаразд.



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