Ломаченко долучився до лав тероборони
На тлі повномасштабного нападу РФ на Україну український боксер Василь Ломаченко долучився до Білгород-Дністровського батальйону тероборони на Одещині
Про це повідомив мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан.
За його словами, батальйон тероборони міста сформований і озброєний. Бійці охоронятимуть порядок у Білгород-Дністровському й не допустять диверсантів і мародерів.
"Разом із нами у теробороні Василь Ломаченко!", - зауважив Віталій Граждан.
Мер Білгород-Дністровського запевнив людей, що в місті все буде гаразд.
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