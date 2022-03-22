Ломаченко відмовився залишати Україну заради бою з абсолютним чемпіоном світу, - ESPN
Боксер Василь Ломаченко відмовився залишати Україну заради поєдинку проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа
Про це повідомив інсайдер ESPN Майк Коппінджер у twitter.
За його словами, промоутер австралійця Лу Ді Белла заявив, що Василь Ломаченко вирішив залишитися в України на час війни з Росією. Таким чином, українець відмовився від бою проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа.
Очікується, що з австралійцем зустрінеться "регулярний" чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради) американець Девін Хейні. Поєдинок має відбутися 5 червня в Австралії.
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Нагадаємо, 20 березня Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали дозвіл залишити Україну заради проведення чемпіонських боїв.
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