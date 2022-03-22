Ломаченко відмовився залишати Україну заради бою з абсолютним чемпіоном світу, - ESPN

Про це повідомив інсайдер ESPN Майк Коппінджер у twitter.

За його словами, промоутер австралійця Лу Ді Белла заявив, що Василь Ломаченко вирішив залишитися в України на час війни з Росією. Таким чином, українець відмовився від бою проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа.

Очікується, що з австралійцем зустрінеться "регулярний" чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради) американець Девін Хейні. Поєдинок має відбутися 5 червня в Австралії.



Нагадаємо, 20 березня Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали дозвіл залишити Україну заради проведення чемпіонських боїв.

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