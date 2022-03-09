Кадировці обстріляли будинок Усика під Києвом
Дружина боксера Олександра Усика Катерина повідомила, що їхній будинок обстріляли кадировці
Про це Катерина Усик написала у своєму Instagram.
За словами Катерини, останній раз вона зв'язувалась зі сусідами 4 березня і тоді їхній будинок у Ворзелі, який знаходиться у 40 км від Києва, обстріляли кадировці.
"З 4 березня не можу нікому додзвонитись. Дуже переживаю за сусідів, там було багато людей. І я дуже переживаю, чи вони живі! Останні повідомлення зі світлинами були страшні. Кадировці обстріляли всі будинки, серед них і мій. Я вірю, що всі сусіди живі. Якщо в когось є інформація, то напишіть мені", - йдеться у stories дружини Усика.
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