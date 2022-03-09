Кадировці обстріляли будинок Усика під Києвом

Про це Катерина Усик написала у своєму Instagram.



За словами Катерини, останній раз вона зв'язувалась зі сусідами 4 березня і тоді їхній будинок у Ворзелі, який знаходиться у 40 км від Києва, обстріляли кадировці.



"З 4 березня не можу нікому додзвонитись. Дуже переживаю за сусідів, там було багато людей. І я дуже переживаю, чи вони живі! Останні повідомлення зі світлинами були страшні. Кадировці обстріляли всі будинки, серед них і мій. Я вірю, що всі сусіди живі. Якщо в когось є інформація, то напишіть мені", - йдеться у stories дружини Усика.



Боксер Олександр Усик захищає Україну в теробороні.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb