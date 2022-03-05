А називав нас братським серцем. Хрін ти моржовий і боягуз, - дружина Усика розкритикувала російського боксера Повєткіна

Свою позицію Катерина Усик показала в Instagram-stories.



"А називав нас Братським серцем. Хрін ти моржовий і боягуз", – написала дружина Усика.







Дружина Усика емоційно відреагувала на слова боксера Олександра Повєткіна, який підтримав вторгнення в Україну.



"Ми билися за правду всі ці роки, поки на Донбасі винищували слов'ян. Тому я за президента та його рішення – стати на захист простих людей, дати відсіч нацизму, який паразитує відомо за чий рахунок. Будь-яка війна закінчується", - написав у своєму Instagram Повєткін.

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