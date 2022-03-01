WBA ізолювала Росію від світового боксу: в РФ не проводитимуть бої, а боксерів прибрали з рейтингів

Про це повідомляє офіційний сайт WBA.



У понеділок, 28 лютого, Всесвітня боксерська асоціація провела засідання правління, на якому одноголосно було схвалено санкції щодо Росії та Білорусі.



WBA виключить російських та білоруських боксерів із майбутніх рейтингових списків. Міра тимчасова і її переглядатимуть щомісяця. Чинні чемпіони світу або регіонів збережуть свій статус, і це також буде перевірено відповідним комітетом.



WBA не санкціонуватиме світові та регіональні поєдинки у Росії.



Російським та білоруським офіційним особам заборонено брати участь у боях чемпіонатів світу та регіональних чемпіонатів.



Російські боксери не будуть допущені на ринг зі своїм прапором, не звучатиме їхній гімн і не буде названа країна. До промоутерів чи команд російських боксерів, які порушили це положення, можуть бути застосовані додаткові санкції.



WBA залишає за собою право виключати зі свого рейтингу боксерів, котрі виступають за війну.



Усі менеджери, промоутери, тренери, що входять до Всесвітньої боксерської асоціації, будуть у міру своїх можливостей шукати механізми посередництва для миру.



WBA розпочне кампанію за мир.



Відзначається, що всі санкції мають тимчасовий характер і набувають чинності негайно, тобто з 28 лютого. Ці заходи можуть посилюватися або зупинятися у міру розвитку ситуації.



Усі заходи також застосовуються і до Білорусі.

ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх єврокубків, а збірну Росії - від будь-яких міжнародних змагань.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb