Міжнародний комітет відсторонив Росію і Білорусь від Паралімпіади-2022 у Пекіні
Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російських і білоруських спортсменів від Паралімпіади-2022 у Пекіні
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету.
"За останні 12 годин величезна кількість учасників зв'язалася з нами. Численні національні комітети, з деякими з яких зв'язалися їхні уряди, команди та спортсмени, загрожують не брати участь у змаганнях. У рамках паралімпійської місії ми зобов'язані гарантувати організацію успішної Паралімпіади, забезпечувати переважання духу чесної гри, заборону насильства, контроль за ризиком для здоров'я спортсменів та дотримання основних етичних принципів. Зважаючи на вищезазначене, а також з метою збереження цілісності цих Ігор та безпеки всіх учасників, ми вирішили усунути від участі спортсменів із паралімпійських комітетів Росії та Білорусі", – заявив глава МПК Ендрю Парсонс.
Зимові Паралімпійські ігри у Пекіні пройдуть з 4 по 13 березня.
- ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх єврокубків, а збірну Росії - від будь-яких міжнародних змагань.
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